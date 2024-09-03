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Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024
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12:32 03.09.2024 (обновлено: 12:43 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/poltava-1970212335.html
Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве
Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024
Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве
Российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:32
2024-09-03T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Прилет по Полтавскому военному институту связи", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, институт специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ. "Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников. Потери противника исчисляются сотнями", - уточнил Рогов. Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. По его словам, в авиагородке "накрыли кого-то серьезного".
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в мире, полтава, украина, россия, владимир рогов, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Полтава, Украина, Россия, Владимир Рогов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве

Рогов: ВС России нанесли удар по Полтавскому военному институту связи

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Прилет по Полтавскому военному институту связи", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, институт специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ.
"Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников. Потери противника исчисляются сотнями", - уточнил Рогов.
Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. По его словам, в авиагородке "накрыли кого-то серьезного".
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Подполье сообщило об ударе по авиагородку в Полтаве
Вчера, 10:34
 
В миреПолтаваУкраинаРоссияВладимир РоговСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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