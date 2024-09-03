https://ria.ru/20240903/poltava-1970175041.html

Подполье сообщило об ударе по авиагородку в Полтаве

Подполье сообщило об ударе по авиагородку в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024

Подполье сообщило об ударе по авиагородку в Полтаве

По авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:34

2024-09-03T10:34

2024-09-03T15:08

в мире

полтава

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. По авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, скорые летают", — сказал он.Подпольщик добавил, что взрыв был без детонации, но очень мощный.Как сообщил затем председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи. По его словам, заведение специализировалось на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ."Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи вэсэушников. Потери противника исчисляются сотнями", — уточнил Рогов.Во вторник утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html

https://ria.ru/20240826/poltava-1968440718.html

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в мире, полтава, сергей лебедев