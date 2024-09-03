https://ria.ru/20240903/polsha-1970225525.html
В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог
В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог - РИА Новости, 03.09.2024
В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог
Массовая акция протеста сотрудников Польских железных дорог (PKP) проходит в городе Катовице, сообщает Dzennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:06
2024-09-03T13:06
2024-09-03T13:06
в мире
катовице
солидарность
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ВАРШАВА, 3 сентября – РИА Новости. Массовая акция протеста сотрудников Польских железных дорог (PKP) проходит в городе Катовице, сообщает Dzennik Gazeta Prawna. "В 8 утра (09.00 мск) в Катовице начался протест на путях против увольнений в PKP Cargo i PKP Cargotabor. Как информирует катовицкий профсоюз "Солидарность", более 100 человек блокируют проходящую через центр города железнодорожную линию", - сказано в сообщении. "Премьер, спасай", "Не увольняйте" - написали протестующие на своих транспарантах. Организаторы утверждают, что они исчерпали все возможности для решения проблемы путем переговоров и не видят другого выхода, кроме протеста. Из-за блокады путей многие пассажиры и коммерческие предприятия столкнулись с логистическими сложностями. Поезда следуют в объезд. PKP Cargo и PKP Cargotabor решили уволить около 30% сотрудников. Это почти 5 тысяч человек. На такой шаг компании приходится идти из-за финансовых сложностей, вызванных потерей рынка, контрактов и высокой конкуренцией.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, катовице, солидарность
В мире, Катовице, Солидарность
В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог
Dzennik Gazeta Prawna: в Катовице проходит массовая акция против увольнений
ВАРШАВА, 3 сентября – РИА Новости. Массовая акция протеста сотрудников Польских железных дорог (PKP) проходит в городе Катовице, сообщает Dzennik Gazeta Prawna.
"В 8 утра (09.00 мск) в Катовице начался протест на путях против увольнений в PKP Cargo i PKP Cargotabor. Как информирует катовицкий профсоюз "Солидарность", более 100 человек блокируют проходящую через центр города железнодорожную линию", - сказано в сообщении.
"Премьер, спасай", "Не увольняйте" - написали протестующие на своих транспарантах. Организаторы утверждают, что они исчерпали все возможности для решения проблемы путем переговоров и не видят другого выхода, кроме протеста. Из-за блокады путей многие пассажиры и коммерческие предприятия столкнулись с логистическими сложностями. Поезда следуют в объезд.
PKP Cargo и PKP Cargotabor решили уволить около 30% сотрудников. Это почти 5 тысяч человек. На такой шаг компании приходится идти из-за финансовых сложностей, вызванных потерей рынка, контрактов и высокой конкуренцией.