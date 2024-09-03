https://ria.ru/20240903/polsha-1970225525.html

В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог

В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог - РИА Новости, 03.09.2024

В Польше проходит массовая акция протеста сотрудников железных дорог

Массовая акция протеста сотрудников Польских железных дорог (PKP) проходит в городе Катовице, сообщает Dzennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:06

2024-09-03T13:06

2024-09-03T13:06

в мире

катовице

солидарность

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ВАРШАВА, 3 сентября – РИА Новости. Массовая акция протеста сотрудников Польских железных дорог (PKP) проходит в городе Катовице, сообщает Dzennik Gazeta Prawna. "В 8 утра (09.00 мск) в Катовице начался протест на путях против увольнений в PKP Cargo i PKP Cargotabor. Как информирует катовицкий профсоюз "Солидарность", более 100 человек блокируют проходящую через центр города железнодорожную линию", - сказано в сообщении. "Премьер, спасай", "Не увольняйте" - написали протестующие на своих транспарантах. Организаторы утверждают, что они исчерпали все возможности для решения проблемы путем переговоров и не видят другого выхода, кроме протеста. Из-за блокады путей многие пассажиры и коммерческие предприятия столкнулись с логистическими сложностями. Поезда следуют в объезд. PKP Cargo и PKP Cargotabor решили уволить около 30% сотрудников. Это почти 5 тысяч человек. На такой шаг компании приходится идти из-за финансовых сложностей, вызванных потерей рынка, контрактов и высокой конкуренцией.

https://ria.ru/20240901/besporyadki-1969864355.html

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в мире, катовице, солидарность