https://ria.ru/20240903/polsha-1970176226.html

В Польше ищут залетевший с Украины беспилотник

В Польше ищут залетевший с Украины беспилотник - РИА Новости, 03.09.2024

В Польше ищут залетевший с Украины беспилотник

Польская армия вторую неделю ищет упавший беспилотник, якобы залетевший на польскую территорию с Украины, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:39

2024-09-03T10:39

2024-09-03T10:50

в мире

украина

польша

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968057410_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_101a8b12dc5dd3448b71349c088072e3.jpg

ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польская армия вторую неделю ищет упавший беспилотник, якобы залетевший на польскую территорию с Украины, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря оперативного командования видов вооруженных сил Польши Эва Злотницкая. В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "Восьмой день поисков закончился негативным результатом. Ничего не было найдено. Оперативный командующий родов вооруженных сил принял решение о продолжении наземных поисков во вторник", - рассказала она. Представитель командования уточнила, что в поисках задействованы военнослужащие из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20240828/vlasti-1969027867.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, происшествия