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В Польше ищут залетевший с Украины беспилотник
В Польше ищут залетевший с Украины беспилотник - РИА Новости, 03.09.2024
В Польше ищут залетевший с Украины беспилотник
Польская армия вторую неделю ищет упавший беспилотник, якобы залетевший на польскую территорию с Украины, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:39
2024-09-03T10:39
2024-09-03T10:50
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ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польская армия вторую неделю ищет упавший беспилотник, якобы залетевший на польскую территорию с Украины, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря оперативного командования видов вооруженных сил Польши Эва Злотницкая. В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "Восьмой день поисков закончился негативным результатом. Ничего не было найдено. Оперативный командующий родов вооруженных сил принял решение о продолжении наземных поисков во вторник", - рассказала она. Представитель командования уточнила, что в поисках задействованы военнослужащие из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны.
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в мире, украина, польша, происшествия
В мире, Украина, Польша, Происшествия
В Польше ищут залетевший с Украины беспилотник
Польская армия вторую неделю ищет залетевший с Украины беспилотник
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польская армия вторую неделю ищет упавший беспилотник, якобы залетевший на польскую территорию с Украины, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря оперативного командования видов вооруженных сил Польши Эва Злотницкая.
В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник.
"Восьмой день поисков закончился негативным результатом. Ничего не было найдено. Оперативный командующий родов вооруженных сил принял решение о продолжении наземных поисков во вторник", - рассказала она.
Представитель командования уточнила, что в поисках задействованы военнослужащие из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны.