https://ria.ru/20240903/poezd-1970154272.html

"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде

"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде - РИА Новости, 03.09.2024

"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:37

2024-09-03T09:37

2024-09-03T09:37

экономика

владивосток

сахалинская область

россия

кирилл липа

ржд

трансмашхолдинг

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, сообщила компания. "Во Владивостоке начал работать Восточный экономический форум. ТМХ на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представил макет первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водородных топливных элементах", – говорится в сообщении ТМХ. Производитель пишет, что работа по созданию поезда ведется в рамках соглашения, подписанного в 2019 году с представителями РЖД, "Росатома" и правительства Сахалинской области. Согласно видео в Telegram-канале компании, корпус макета поезда окрашен в белый цвет, двери и некоторые элементы экстерьера выполнены в голубом или светло-синем тонах. Сбоку на корпусе поезда написано H2. "Трансмашхолдинг" планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом текущего года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах. Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году. Он отмечал, что первым проектом в части запуска в России пассажирских поездов на водороде станут пригородные поезда. РЖД сообщали ранее, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Эксплуатация первых пригородных составов предполагалась в конце 2025 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

https://ria.ru/20240604/pmef-1950508858.html

https://ria.ru/20240830/moskva-1969523319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владивосток, сахалинская область, россия, кирилл липа, ржд, трансмашхолдинг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф — 2024 (восточный экономический форум)