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"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде - РИА Новости, 03.09.2024
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09:37 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/poezd-1970154272.html
"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде
"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде - РИА Новости, 03.09.2024
"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:37
2024-09-03T09:37
экономика
владивосток
сахалинская область
россия
кирилл липа
ржд
трансмашхолдинг
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, сообщила компания. "Во Владивостоке начал работать Восточный экономический форум. ТМХ на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представил макет первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водородных топливных элементах", – говорится в сообщении ТМХ. Производитель пишет, что работа по созданию поезда ведется в рамках соглашения, подписанного в 2019 году с представителями РЖД, "Росатома" и правительства Сахалинской области. Согласно видео в Telegram-канале компании, корпус макета поезда окрашен в белый цвет, двери и некоторые элементы экстерьера выполнены в голубом или светло-синем тонах. Сбоку на корпусе поезда написано H2. "Трансмашхолдинг" планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом текущего года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах. Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году. Он отмечал, что первым проектом в части запуска в России пассажирских поездов на водороде станут пригородные поезда. РЖД сообщали ранее, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Эксплуатация первых пригородных составов предполагалась в конце 2025 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
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экономика, владивосток, сахалинская область, россия, кирилл липа, ржд, трансмашхолдинг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Сахалинская область, Россия, Кирилл Липа, РЖД, Трансмашхолдинг, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Трансмашхолдинг" показал макет поезда на водороде

ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде

© Трансмашхолдинг/TelegramМакет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, представленный компанией "Трансмашхолдинг" на Восточном экономическом форуме
Макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, представленный компанией Трансмашхолдинг на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Трансмашхолдинг/Telegram
Макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, представленный компанией "Трансмашхолдинг" на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, сообщила компания.
"Во Владивостоке начал работать Восточный экономический форум. ТМХ на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представил макет первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водородных топливных элементах", – говорится в сообщении ТМХ.
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Производитель пишет, что работа по созданию поезда ведется в рамках соглашения, подписанного в 2019 году с представителями РЖД, "Росатома" и правительства Сахалинской области.
Согласно видео в Telegram-канале компании, корпус макета поезда окрашен в белый цвет, двери и некоторые элементы экстерьера выполнены в голубом или светло-синем тонах. Сбоку на корпусе поезда написано H2.
"Трансмашхолдинг" планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом текущего года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах.
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Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году. Он отмечал, что первым проектом в части запуска в России пассажирских поездов на водороде станут пригородные поезда. РЖД сообщали ранее, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Эксплуатация первых пригородных составов предполагалась в конце 2025 года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаВладивостокСахалинская областьРоссияКирилл ЛипаРЖДТрансмашхолдингГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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