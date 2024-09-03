https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970219504.html
Более 60 объектов образования открылись в Подмосковье в новом учебном году
Более 60 объектов образования открылись в Подмосковье в новом учебном году - РИА Новости, 03.09.2024
Более 60 объектов образования открылись в Подмосковье в новом учебном году
Более 60 объектов образования открылись в Подмосковье с начала учебного года, это 39 новых школ и 24 детских сада, из них в рамках региональной госпрограммы... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:57
2024-09-03T12:57
2024-09-03T12:59
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 60 объектов образования открылись в Подмосковье с начала учебного года, это 39 новых школ и 24 детских сада, из них в рамках региональной госпрограммы построены 21 школа и 10 детских садов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Большие современные школы открылись в Лобне на 2,2 тысячи мест, Балашихе - на 1,5 тысячи мест, Истре, Жуковском и Мытищах - на 1,1 тысячи мест каждая. Двери для школьников и дошколят распахнули два воспитательно-образовательных комплекса в Красногорске – "Лидер" в поселке Нахабино и "Полет" в микрорайоне Павшинская Пойма. Сразу две новые школы появились в Ступине в микрорайонах Верзилово и Юго-Западном, Солнечногорске – школа на 1375 мест в микрорайоне Голубое и пристройка к "Поваровской школе", в Сергиевом Посаде открылась школа на 550 мест в микрорайоне Зубачево поле, а также новый корпус "Физмат-лицея" в микрорайоне Семхоз. Универсальные и специализированные кабинеты разместились в новых образовательных учреждениях, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские для практических уроков, актовые залы со сценическим оборудованием, многофункциональные спортивные залы. В школах новостройках предусмотрены эксплуатируемые подоконники, подиумные конструкции, удобная мебель. Теперь у школьников и педагогов появились дополнительные места, где они могут отдохнуть или поработать. Эти условия обеспечат качественное образование и активное участие школьников в учебном процессе. За счет бюджета до конца года будут сделаны еще четыре школы в Ступине, Подольске, Реутове и Мытищах.
https://ria.ru/20240902/shkoly-1969978853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мытищи, ступино, день знаний
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Ступино, День знаний
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 60 объектов образования открылись в Подмосковье с начала учебного года, это 39 новых школ и 24 детских сада, из них в рамках региональной госпрограммы построены 21 школа и 10 детских садов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Большие современные школы открылись в Лобне
на 2,2 тысячи мест, Балашихе
- на 1,5 тысячи мест, Истре
, Жуковском
и Мытищах
- на 1,1 тысячи мест каждая. Двери для школьников и дошколят распахнули два воспитательно-образовательных комплекса в Красногорске
– "Лидер" в поселке Нахабино
и "Полет" в микрорайоне Павшинская Пойма
.
Сразу две новые школы появились в Ступине
в микрорайонах Верзилово и Юго-Западном, Солнечногорске
– школа на 1375 мест в микрорайоне Голубое и пристройка к "Поваровской школе", в Сергиевом Посаде открылась школа на 550 мест в микрорайоне Зубачево поле, а также новый корпус "Физмат-лицея" в микрорайоне Семхоз.
Универсальные и специализированные кабинеты разместились в новых образовательных учреждениях, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские для практических уроков, актовые залы со сценическим оборудованием, многофункциональные спортивные залы.
В школах новостройках предусмотрены эксплуатируемые подоконники, подиумные конструкции, удобная мебель. Теперь у школьников и педагогов появились дополнительные места, где они могут отдохнуть или поработать. Эти условия обеспечат качественное образование и активное участие школьников в учебном процессе.
За счет бюджета до конца года будут сделаны еще четыре школы в Ступине, Подольске
, Реутове
и Мытищах.