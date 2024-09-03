https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970202438.html

В Подмосковье после ЭКО родились 1,2 тысячи детей

В Подмосковье после ЭКО родились 1,2 тысячи детей - РИА Новости, 03.09.2024

В Подмосковье после ЭКО родились 1,2 тысячи детей

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) позволила появиться на свет прядка 1,2 тысячи детей в Подмосковье с начала года, получить данную услугу... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:15

2024-09-03T12:15

2024-09-03T12:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

невролог

эко

дети

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) позволила появиться на свет прядка 1,2 тысячи детей в Подмосковье с начала года, получить данную услугу возможно бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Благодаря современным репродуктивным технологиям, мы можем помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами. Важно, что такие процедуры, как ЭКО и криоперенос в регионе выполняются бесплатно, по полису ОМС. Всего после ЭКО с начала года в Подмосковье на свет появилось порядка 1,2 тысячи детей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что жительницы Московской области при наличии медицинских показаний могут пройти процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту.

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, невролог, эко, дети