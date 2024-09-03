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День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 03.09.2024

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Памятная дата России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с Федеральным... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:42

2024-09-03T00:42

2024-09-03T00:42

справки

россия

япония

вторая мировая война (1939-1945)

день победы над милитаристской японией и окончания второй мировой войны

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Памятная дата России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2023 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В 2010 году памятная дата была внесена в календарь как День окончания Второй мировой войны и отмечалась 2 сентября. В 2020 году празднование перенесли на 3 сентября. По мнению авторов документа, изменение даты окончания Второй мировой войны направлено на укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества.В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении названия памятного дня. Он стал называться Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что наименование праздника целенаправленно "указывает именно на "милитаристскую Японию", то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны".Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. После нескольких лет тяжелых кровопролитных боевых действий на советско-германском фронте вермахт потерпел сокрушительное поражение. В апреле-мае 1945 года советские вооруженные силы в Берлинской и Пражской операциях разгромили последние группировки немецко-фашистских войск и встретились с войсками союзников. Война в Европе окончилась. Германия безоговорочно капитулировала. Но на Дальнем Востоке и Тихом океане Япония продолжала борьбу против США, Великобритании и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Требование США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Советский Союз, денонсировавший 5 апреля 1945 года советско-японский договор о нейтралитете из-за враждебной политики Японии после нападения Германии на СССР, 8 августа 1945 года в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации 1945 года и объявил войну Японии с целью ликвидировать последний очаг Второй мировой войны и оказать помощь союзникам по антигитлеровской коалиции в освобождении оккупированных Японией стран.У границ Советского Союза была сосредоточена крупная группировка японских войск, основу которой составляла Квантунская армия. Ее главные силы располагались в центральных районах Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), третья часть – в приграничной зоне.Японские войска, находящиеся в северо-восточных и северных провинциях Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), а также Корее насчитывали свыше одного миллиона человек, более 1,2 тысячи танков, 6,6 тысячи орудий, около 1,9 тысячи самолетов, свыше 30 боевых кораблей и катеров (в составе Сунгарийской речной военной флотилии).На территории Маньчжурии и Внутренней Монголии у границ с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой (МНР, с 1992 года – Монголия) было возведено 17 укрепленных районов общей протяженностью около 800 километров, в которых находилось около 4,5 тысяч долговременных огневых сооружений.Наличие на дальневосточных границах Советского Союза мощной сухопутной группировки вооруженных сил Японии вынуждало Ставку Верховного Главнокомандования с 1941 года задействовать здесь значительные силы и средства, но для разгрома Квантунской армии их было недостаточно. Поэтому советское командование в течение мая – начала августа 1945 года перебросило с запада на Дальний Восток часть высвободившихся после капитуляции Германии войск и техники. В результате группировка советских войск стала насчитывать более 1,7 миллиона человек, около 30 тысяч орудий и минометов, 5,25 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 5,2 тысячи самолетов (с учетом авиации Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии), 93 боевых корабля. Она была разделена на три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Общее руководство войсками осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, которое возглавлял маршал Александр Василевский.9 августа 1945 года в 0 часов 10 минут советские войска перешли государственную границу и начали Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Боевые действия развернулись на фронтах протяженностью свыше пяти тысяч километров. Советские ударные группировки атаковали противника с суши, воздуха и моря. Бомбардировщики нанесли удары по военным объектам врага в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзилине), районам сосредоточения его войск, узлам связи и коммуникациям. Корабли Тихоокеанского флота вышли в открытое море и перерезали морские коммуникации, связывающие Квантунскую группировку с Японией. В этот же день США в политических целях сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. За несколько дней до этого (6 августа) они провели атомную бомбардировку японского города Хиросимы. 10 августа в войну против Японии вступила Монголия.Стремительные действия всех родов советских наземных войск, авиации и кораблей Военно-морского флота сорвали японские планы применения бактериологического оружия.В ходе наступления советские войска мощными рассекающими ударами с двух основных направлений (МНР и Приморье) и несколькими вспомогательными ударами по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям прорвали мощные японские укрепленные линии, созданные по Амуру, Уссури и Большому Хинганскому хребту. Там, где японцы продолжали упорно сопротивляться, они были блокированы и обойдены. К 20 августа, преодолев безводные степи, пустыню Гоби и хребты Большого Хингана, советские войска продвинулись в глубь Северо-Восточного Китая с запада на 400-800 километров, с востока и севера на 200-300 километров, вышли на Маньчжурскую равнину (Сунляо), расчленили японские войска на изолированные группировки и завершили их окружение. Японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен. После 20 августа советские войска продолжали наступление в глубь Маньчжурии, ликвидируя разрозненные очаги сопротивления. С 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко (Хамхынь) и других городах. Советские войска освободили Северо-Восточный Китай и Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны.Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года в 9 часов 4 минуты (по токийскому времени) на борту американского линкора "Миссури", прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу, подписали "Акт о безоговорочной капитуляции Японии".От имени всех союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макартур (США); от имени отдельных стран – адмирал Честер Нимиц (США), генерал‑лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.Япония полностью приняла условия Потсдамской декларации (1945). Согласно Акту, военные действия с ее стороны прекращались немедленно, все японские и находившиеся под японским контролем вооруженные силы безоговорочно капитулировали; оружие, военное и гражданское имущество сохранялись без повреждения. Японскому правительству и генштабу предписывалось немедленно освободить союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и приказы Верховного командования союзных держав. Ему же подчинялась власть императора и правительства Японии по управлению государством. Верховный командующий союзных держав наделялся правом "предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимыми для осуществления условий капитуляции".По условиям Потсдамской декларации суверенитет Японии был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. В результате победы СССР в войне Япония возвратила Советскому Союзу Южный Сахалин и Курильские острова.В целях осуществления контроля за выполнением Акта решением Московского совещания (1945) министров иностранных дел СССР, США и Великобритании были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии. Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиардов человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, япония, вторая мировая война (1939-1945), день победы над милитаристской японией и окончания второй мировой войны