Пленный рассказал о работе с психологами перед атакой на Курскую область
Пленный Фурдоленко: перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Перед нападением на Курскую область с военнослужащими ВСУ работали психологи, причем они говорили военным, что о заходе на территорию РФ речи не идет, рассказал РИА Новости военнопленный старший лейтенант Антон Фурдоленко.
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"Перед тем, как мы собирались на марш, пришли психологи, у нас такого никогда не было. Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили, спрашивают: "Мы идем на территорию России?", они: "Кто вам такое сказал? Такого нет, не переживайте", в итоге нас завели в Курскую область", - сказал собеседник агентства, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.
Он добавил, что их подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но их все время отдавали в "аренду" другим подразделениям. "Когда мы уже были в Сумской области, нас забрала 22-я бригада", - отметил военнопленный.
С его слов, границу они переходили в районе села Юнакиевка, сухпайков выдали всем на 4-5 дней.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.