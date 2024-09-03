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ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 03.09.2024 (обновлено: 11:19 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/plennyy-1970122691.html
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный - РИА Новости, 03.09.2024
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
Украинская армия "забыла" в селе Кортнево в Курской области целое подразделение, рассказал РИА Новости попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:35
2024-09-03T11:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
брянская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Украинская армия "забыла" в селе Кортнево в Курской области целое подразделение, рассказал РИА Новости попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.Взводу, которым командовал Фурдоленко, поставили задачу занять лесополосу, но там уже находились военнослужащие 225-й бригады ВСУ. После этого его отправили ротировать солдат в селе Кортнево. Туда их привезли на бронемашине "Козак".&quot;Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать&quot;, — сказал собеседник агентства.На третий день село начали занимать российские бойцы. Оказавшись в окружении и проведя переговоры, взвод ВСУ решил сдаться.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 2 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240903/eks-zaklyuchennye-1970119221.html
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1970082506.html
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный

Пленный Фурдоленко: ВСУ "забыли" в курском селе Кортнево целое подразделение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Украинская армия "забыла" в селе Кортнево в Курской области целое подразделение, рассказал РИА Новости попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.
Взводу, которым командовал Фурдоленко, поставили задачу занять лесополосу, но там уже находились военнослужащие 225-й бригады ВСУ. После этого его отправили ротировать солдат в селе Кортнево. Туда их привезли на бронемашине "Козак".
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из экс-заключенных
Вчера, 03:43
«

"Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать", — сказал собеседник агентства.

На третий день село начали занимать российские бойцы. Оказавшись в окружении и проведя переговоры, взвод ВСУ решил сдаться.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 2 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Зеленский признал правду об атаке на Курскую область
2 сентября, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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