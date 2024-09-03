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ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный - РИА Новости, 03.09.2024
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
Украинская армия "забыла" в селе Кортнево в Курской области целое подразделение, рассказал РИА Новости попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:35
2024-09-03T04:35
2024-09-03T11:19
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БЕЛГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Украинская армия "забыла" в селе Кортнево в Курской области целое подразделение, рассказал РИА Новости попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.Взводу, которым командовал Фурдоленко, поставили задачу занять лесополосу, но там уже находились военнослужащие 225-й бригады ВСУ. После этого его отправили ротировать солдат в селе Кортнево. Туда их привезли на бронемашине "Козак"."Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать", — сказал собеседник агентства.На третий день село начали занимать российские бойцы. Оказавшись в окружении и проведя переговоры, взвод ВСУ решил сдаться.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 2 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240903/eks-zaklyuchennye-1970119221.html
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ "забыли" в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
Пленный Фурдоленко: ВСУ "забыли" в курском селе Кортнево целое подразделение