https://ria.ru/20240903/plennyj-1970165671.html
Пленный ВСУ рассказал о подбитой технике на границе с Курской областью
Пленный ВСУ рассказал о подбитой технике на границе с Курской областью - РИА Новости, 03.09.2024
Пленный ВСУ рассказал о подбитой технике на границе с Курской областью
Украинский военнопленный, командир взвода 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Фурдаленко рассказал о большом количестве подбитой украинской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:03
2024-09-03T10:03
2024-09-03T10:03
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный, командир взвода 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Фурдаленко рассказал о большом количестве подбитой украинской техники на границе с Курской областью, видео предоставило Минобороны РФ. "Мы видели (при пересечении границы - ред.) танк стоял, там была сбита гусеница, а в одном месте мы пересекали - было очень много спаленных "Казаков", то есть на перекрестке как минимум семь, наверное, даже больше, потому что вокруг валялись запчасти", - сказал Фурдаленко. Пленный также утверждает, что о заходе в Курскую область военнослужащим сказали за полчаса до пересечения границы. "Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически год. Нас вывели на ротацию, мы думали, что в Черниговскую область, на границу. Оттуда нас перебросили в Сумскую область, сказали, что сейчас нас уже забирает 22 бригада", - рассказал военнопленный.
https://ria.ru/20240903/plennyy-1970127184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный ВСУ рассказал о подбитой технике на границе с Курской областью
Пленный: на границе с Курской областью было семь подбитых "Казаков"