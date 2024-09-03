https://ria.ru/20240903/plennyj-1970165671.html

Пленный ВСУ рассказал о подбитой технике на границе с Курской областью

Пленный ВСУ рассказал о подбитой технике на границе с Курской областью - РИА Новости, 03.09.2024

Пленный ВСУ рассказал о подбитой технике на границе с Курской областью

Украинский военнопленный, командир взвода 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Фурдаленко рассказал о большом количестве подбитой украинской... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:03

2024-09-03T10:03

2024-09-03T10:03

специальная военная операция на украине

курская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинский военнопленный, командир взвода 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Фурдаленко рассказал о большом количестве подбитой украинской техники на границе с Курской областью, видео предоставило Минобороны РФ. "Мы видели (при пересечении границы - ред.) танк стоял, там была сбита гусеница, а в одном месте мы пересекали - было очень много спаленных "Казаков", то есть на перекрестке как минимум семь, наверное, даже больше, потому что вокруг валялись запчасти", - сказал Фурдаленко. Пленный также утверждает, что о заходе в Курскую область военнослужащим сказали за полчаса до пересечения границы. "Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически год. Нас вывели на ротацию, мы думали, что в Черниговскую область, на границу. Оттуда нас перебросили в Сумскую область, сказали, что сейчас нас уже забирает 22 бригада", - рассказал военнопленный.

https://ria.ru/20240903/plennyy-1970127184.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность