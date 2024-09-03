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Трамп заявил, что у него есть план по Украине - РИА Новости, 03.09.2024
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22:16 03.09.2024 (обновлено: 22:42 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/plan-1970370195.html
Трамп заявил, что у него есть план по Украине
Трамп заявил, что у него есть план по Украине - РИА Новости, 03.09.2024
Трамп заявил, что у него есть план по Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью на подкасте Лекса Фридмана, что у него есть план по достижению мира на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:16
2024-09-03T22:42
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ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью на подкасте Лекса Фридмана, что у него есть план по достижению мира на Украине, но детали раскрыть отказался. &quot;У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю&quot;, — отметил он.При этом Трамп пояснил, что не может раскрыть суть этих планов, ведь тогда они потеряют эффект неожиданности и успеха достичь не получится.Экс-глава американского государства уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков
Трамп заявил, что у него есть план по Украине

Трамп заявил, что у него есть мирный план по Украине, но он его не расскажет

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью на подкасте Лекса Фридмана, что у него есть план по достижению мира на Украине, но детали раскрыть отказался.
«

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю", — отметил он.

При этом Трамп пояснил, что не может раскрыть суть этих планов, ведь тогда они потеряют эффект неожиданности и успеха достичь не получится.
Экс-глава американского государства уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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