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Группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии - РИА Новости, 03.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:40 03.09.2024 (обновлено: 03:22 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/placebo-1970111596.html
Группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии
Группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии - РИА Новости, 03.09.2024
Группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии
Британская рок-группа Placebo отменила выступление в Алма-Ате на фестивале Park Live 8 сентября и последующий концерт 12 сентября в Тбилиси, сославшись на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T00:40
2024-09-03T03:22
культура
казахстан
грузия
алма-ата
red hot chili peppers
muse
system of a down
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Британская рок-группа Placebo отменила выступление в Алма-Ате на фестивале Park Live 8 сентября и последующий концерт 12 сентября в Тбилиси, сославшись на "косвенные причины".&quot;С большим сожалением мы вынуждены сообщить, что не сможем выступить на фестивале Park Live в Алма-Ате в Казахстане 8 сентября. Для этого есть косвенные причины, не связанные с профессионализмом организаторов, которые мы не смогли решить. Как следствие, несмотря на лучшие усилия наших промоутеров в Грузии, стало логически невозможно и выступление в Тбилиси 12 сентября&quot;, — говорится в сообщении группы в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская).Музыканты принесли извинения своим поклонникам за отмену концертов за столь короткое время до назначенных дат и выразили надежду на скорое возвращение в обе страны. Фестиваль Park Live проходил в Москве с 2013 по 2019 год, за это время на нем выступили всемирно известные коллективы — Red Hot Chili Peppers, Muse, Gorillaz, System of a Down, The Prodigy, Massive Attack, Limp Bizkit и другие. В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, в 2022 году был отменен, а в 2024-м перенесен в Казахстан.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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казахстан, грузия, алма-ата, red hot chili peppers, muse, system of a down
Культура, Казахстан, Грузия, Алма-Ата, Red Hot Chili Peppers, Muse, System of a Down
Группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии

Группа Placebo отменила выступление на Park Live в Казахстане и концерт в Грузии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонцерт группы Placebo
Концерт группы Placebo - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Концерт группы Placebo. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Британская рок-группа Placebo отменила выступление в Алма-Ате на фестивале Park Live 8 сентября и последующий концерт 12 сентября в Тбилиси, сославшись на "косвенные причины".
«

"С большим сожалением мы вынуждены сообщить, что не сможем выступить на фестивале Park Live в Алма-Ате в Казахстане 8 сентября. Для этого есть косвенные причины, не связанные с профессионализмом организаторов, которые мы не смогли решить. Как следствие, несмотря на лучшие усилия наших промоутеров в Грузии, стало логически невозможно и выступление в Тбилиси 12 сентября", — говорится в сообщении группы в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская).

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Фестиваль Park Live проходил в Москве с 2013 по 2019 год, за это время на нем выступили всемирно известные коллективы — Red Hot Chili Peppers, Muse, Gorillaz, System of a Down, The Prodigy, Massive Attack, Limp Bizkit и другие. В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, в 2022 году был отменен, а в 2024-м перенесен в Казахстан.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураКазахстанГрузияАлма-АтаRed Hot Chili PeppersMuseSystem of a Down
 
 
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