Группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии

Группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии

2024-09-03T00:40

2024-09-03T00:40

2024-09-03T03:22

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Британская рок-группа Placebo отменила выступление в Алма-Ате на фестивале Park Live 8 сентября и последующий концерт 12 сентября в Тбилиси, сославшись на "косвенные причины"."С большим сожалением мы вынуждены сообщить, что не сможем выступить на фестивале Park Live в Алма-Ате в Казахстане 8 сентября. Для этого есть косвенные причины, не связанные с профессионализмом организаторов, которые мы не смогли решить. Как следствие, несмотря на лучшие усилия наших промоутеров в Грузии, стало логически невозможно и выступление в Тбилиси 12 сентября", — говорится в сообщении группы в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская).Музыканты принесли извинения своим поклонникам за отмену концертов за столь короткое время до назначенных дат и выразили надежду на скорое возвращение в обе страны. Фестиваль Park Live проходил в Москве с 2013 по 2019 год, за это время на нем выступили всемирно известные коллективы — Red Hot Chili Peppers, Muse, Gorillaz, System of a Down, The Prodigy, Massive Attack, Limp Bizkit и другие. В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, в 2022 году был отменен, а в 2024-м перенесен в Казахстан.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

