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В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года - РИА Новости, 03.09.2024
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16:48 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/peterburg-1970310326.html
В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года
В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года - РИА Новости, 03.09.2024
В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года
Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник превысила плюс 28 градусов, это превышает рекорд 1938 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:48
2024-09-03T16:48
общество
санкт-петербург
александр колесов
экология в россии
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник превысила плюс 28 градусов, это превышает рекорд 1938 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "В Санкт-Петербурге сегодня в 14 часов 40 минут температура воздуха достигла плюс 28,1 градуса, так что рекорд 1938 года в плюс 28 градусов перекрыт. Погода продолжает нас радовать, а воздух прогревается по-летнему", - написал он в своем Telegram-канале. Колесов отметил, что это значение предварительное, точный максимум будет известен после 21 часа.
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общество, санкт-петербург, александр колесов, экология в россии, погода
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Экология в России, Погода
В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года

Синоптик Колесов: температура воздуха в Петербурге превысила 28 градусов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛюди купаются в фонтане
Люди купаются в фонтане - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Люди купаются в фонтане. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник превысила плюс 28 градусов, это превышает рекорд 1938 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«
"В Санкт-Петербурге сегодня в 14 часов 40 минут температура воздуха достигла плюс 28,1 градуса, так что рекорд 1938 года в плюс 28 градусов перекрыт. Погода продолжает нас радовать, а воздух прогревается по-летнему", - написал он в своем Telegram-канале.
Колесов отметил, что это значение предварительное, точный максимум будет известен после 21 часа.
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