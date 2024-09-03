https://ria.ru/20240903/peterburg-1970310326.html

В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года

В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года - РИА Новости, 03.09.2024

В Петербурге побит рекорд тепла 1938 года

Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник превысила плюс 28 градусов, это превышает рекорд 1938 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:48

2024-09-03T16:48

2024-09-03T16:48

общество

санкт-петербург

александр колесов

экология в россии

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник превысила плюс 28 градусов, это превышает рекорд 1938 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "В Санкт-Петербурге сегодня в 14 часов 40 минут температура воздуха достигла плюс 28,1 градуса, так что рекорд 1938 года в плюс 28 градусов перекрыт. Погода продолжает нас радовать, а воздух прогревается по-летнему", - написал он в своем Telegram-канале. Колесов отметил, что это значение предварительное, точный максимум будет известен после 21 часа.

https://ria.ru/20240903/pogoda-1970302058.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, александр колесов, экология в россии, погода