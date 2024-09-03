США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник
США выйдут из переговоров по Газе, если стороны не договорятся за две недели
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто решение, заявил РИА Новости информированный высокопоставленный источник в МИД Турции.
"Официальный представитель палестинского движения ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции ряд информаций о ходе переговоров. В связи с проблемами безопасности в регионе и предстоящими президентскими выборами США, возможно, искренне пытаются достичь соглашения о прекращении огня. Однако США не оказывают никакого давления на Израиль… США заявили, что будут продолжать переговоры еще две недели, и, если решение не будет достигнуто, они выйдут из переговоров. Это крайне опасное решение, потому что мы вернемся к исходной точке", - заявил собеседник агентства.