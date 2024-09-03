https://ria.ru/20240903/peregovory-1970247408.html

США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник

США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 03.09.2024

США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник

CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто решение, заявил РИА Новости информированный высокопоставленный... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:52

2024-09-03T13:52

2024-09-03T13:59

сша

турция

сектор газа

в мире

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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто решение, заявил РИА Новости информированный высокопоставленный источник в МИД Турции."Официальный представитель палестинского движения ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции ряд информаций о ходе переговоров. В связи с проблемами безопасности в регионе и предстоящими президентскими выборами США, возможно, искренне пытаются достичь соглашения о прекращении огня. Однако США не оказывают никакого давления на Израиль… США заявили, что будут продолжать переговоры еще две недели, и, если решение не будет достигнуто, они выйдут из переговоров. Это крайне опасное решение, потому что мы вернемся к исходной точке", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240903/konflikt-1915630213.html

сша

турция

сектор газа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, турция, сектор газа, в мире