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США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 03.09.2024
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13:52 03.09.2024 (обновлено: 13:59 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/peregovory-1970247408.html
США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник
США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 03.09.2024
США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник
CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто решение, заявил РИА Новости информированный высокопоставленный... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:52
2024-09-03T13:59
сша
турция
сектор газа
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто решение, заявил РИА Новости информированный высокопоставленный источник в МИД Турции."Официальный представитель палестинского движения ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции ряд информаций о ходе переговоров. В связи с проблемами безопасности в регионе и предстоящими президентскими выборами США, возможно, искренне пытаются достичь соглашения о прекращении огня. Однако США не оказывают никакого давления на Израиль… США заявили, что будут продолжать переговоры еще две недели, и, если решение не будет достигнуто, они выйдут из переговоров. Это крайне опасное решение, потому что мы вернемся к исходной точке", - заявил собеседник агентства.
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сша, турция, сектор газа, в мире
США, Турция, Сектор Газа, В мире
США могут выйти из переговоров по Газе, сообщил источник

США выйдут из переговоров по Газе, если стороны не договорятся за две недели

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто решение, заявил РИА Новости информированный высокопоставленный источник в МИД Турции.
"Официальный представитель палестинского движения ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции ряд информаций о ходе переговоров. В связи с проблемами безопасности в регионе и предстоящими президентскими выборами США, возможно, искренне пытаются достичь соглашения о прекращении огня. Однако США не оказывают никакого давления на Израиль… США заявили, что будут продолжать переговоры еще две недели, и, если решение не будет достигнуто, они выйдут из переговоров. Это крайне опасное решение, потому что мы вернемся к исходной точке", - заявил собеседник агентства.
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