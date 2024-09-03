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Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024
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10:29 03.09.2024 (обновлено: 12:08 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/peregovory-1970173920.html
Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе
Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024
Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:29
2024-09-03T12:08
улан-батор
россия
монголия
владимир путин
алексей оверчук
сергей лавров
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе. &quot;Встречи в Монголии осенью &lt;...&gt; стали действительно традиционными&quot;, — сказал Путин.Ухнаагийн Хурэлсух выразил своему коллеге признательность за визит, который "может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений". &quot;Приятно отметить, что отношения между нашими странами и народами являются традиционно дружественными и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства&quot;, — продолжил он.В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин. Также в монгольскую столицу приехали руководители крупных компаний: Росатома Алексей Лихачев, Роснефти Игорь Сечин, РФПИ Кирилл Дмитриев и нескольких регионов: Бурятии Алексей Цыденов, Иркутской области Игорь Кобзев. Администрация президента России представлена двумя заместителями руководителя — Максимом Орешкиным и Дмитрием Песковым, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте", так как Монголия признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html
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улан-батор, россия, монголия, владимир путин, алексей оверчук, сергей лавров, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Улан-Батор, Россия, Монголия, Владимир Путин, Алексей Оверчук, Сергей Лавров, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе

Делегации РФ и Монголии провели переговоры в расширенном составе в Улан-Баторе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе.
«

"Встречи в Монголии осенью <...> стали действительно традиционными", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа) на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Ухнаагийн Хурэлсух выразил своему коллеге признательность за визит, который "может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений".
«

"Приятно отметить, что отношения между нашими странами и народами являются традиционно дружественными и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", — продолжил он.

В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин.
Также в монгольскую столицу приехали руководители крупных компаний: Росатома Алексей Лихачев, Роснефти Игорь Сечин, РФПИ Кирилл Дмитриев и нескольких регионов: Бурятии Алексей Цыденов, Иркутской области Игорь Кобзев. Администрация президента России представлена двумя заместителями руководителя — Максимом Орешкиным и Дмитрием Песковым, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.
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Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте", так как Монголия признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Улан-БаторРоссияМонголияВладимир ПутинАлексей ОверчукСергей ЛавровМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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