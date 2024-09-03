Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе
Делегации РФ и Монголии провели переговоры в расширенном составе в Улан-Баторе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе.
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"Встречи в Монголии осенью <...> стали действительно традиционными", — сказал Путин.
Ухнаагийн Хурэлсух выразил своему коллеге признательность за визит, который "может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений".
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"Приятно отметить, что отношения между нашими странами и народами являются традиционно дружественными и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", — продолжил он.
В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин.
Также в монгольскую столицу приехали руководители крупных компаний: Росатома Алексей Лихачев, Роснефти Игорь Сечин, РФПИ Кирилл Дмитриев и нескольких регионов: Бурятии Алексей Цыденов, Иркутской области Игорь Кобзев. Администрация президента России представлена двумя заместителями руководителя — Максимом Орешкиным и Дмитрием Песковым, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.
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Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте", так как Монголия признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.