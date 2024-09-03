https://ria.ru/20240903/peregovory-1970173920.html

Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе

Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024

Российская и монгольская делегации провели переговоры в Улан-Баторе

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:29

2024-09-03T10:29

2024-09-03T12:08

улан-батор

россия

монголия

владимир путин

алексей оверчук

сергей лавров

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе. "Встречи в Монголии осенью <...> стали действительно традиционными", — сказал Путин.Ухнаагийн Хурэлсух выразил своему коллеге признательность за визит, который "может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений". "Приятно отметить, что отношения между нашими странами и народами являются традиционно дружественными и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", — продолжил он.В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин. Также в монгольскую столицу приехали руководители крупных компаний: Росатома Алексей Лихачев, Роснефти Игорь Сечин, РФПИ Кирилл Дмитриев и нескольких регионов: Бурятии Алексей Цыденов, Иркутской области Игорь Кобзев. Администрация президента России представлена двумя заместителями руководителя — Максимом Орешкиным и Дмитрием Песковым, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте", так как Монголия признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970152708.html

улан-батор

россия

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

улан-батор, россия, монголия, владимир путин, алексей оверчук, сергей лавров, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)