https://ria.ru/20240903/parlament-1970307798.html
В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot
В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot - РИА Новости, 03.09.2024
В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot
Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:36
2024-09-03T16:36
2024-09-03T16:36
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КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщила пресс-служба законодательного органа. Высший совет обороны Румынии в июне одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние. Кабмин Румынии в понедельник направил в парламент проект поправок в закон возможностях наземной противовоздушной обороны, чтобы получить возможность передать третьим лицам зенитно-ракетный комплекс Patriot. "Сенат в понедельник принял в качестве первой рассмотренной палаты правительственный законопроект о передаче в дар зенитно-ракетного комплекса Patriot, третьим сторонам. Зарегистрирован 101 голос - "за", 13 - "против" и два воздержавшихся. Палата депутатов во вторник одобрила проект,… 101 голос - "за", 29 -"против" и один воздержавшийся", - говорится в сообщении пресс-службы парламента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240902/mvf-1970094093.html
https://radiosputnik.ru/20240903/raketa-1970302802.html
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в мире, украина, румыния, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Румыния, Россия, Сергей Лавров, НАТО
В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot
Сенат и палата депутатов Румынии одобрили передачу Украине ЗРК Patriot
КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Высший совет обороны Румынии в июне одобрил передачу Украине системы ПВО Patriot. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние. Кабмин Румынии в понедельник направил в парламент проект поправок в закон возможностях наземной противовоздушной обороны, чтобы получить возможность передать третьим лицам зенитно-ракетный комплекс Patriot.
"Сенат в понедельник принял в качестве первой рассмотренной палаты правительственный законопроект о передаче в дар зенитно-ракетного комплекса Patriot, третьим сторонам. Зарегистрирован 101 голос - "за", 13 - "против" и два воздержавшихся. Палата депутатов во вторник одобрила проект,… 101 голос - "за", 29 -"против" и один воздержавшийся", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.