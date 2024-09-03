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Три министра на Украине подали заявления об отставке - РИА Новости, 03.09.2024
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17:30 03.09.2024 (обновлено: 20:49 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/otstavka-1970324765.html
Три министра на Украине подали заявления об отставке
Три министра на Украине подали заявления об отставке - РИА Новости, 03.09.2024
Три министра на Украине подали заявления об отставке
Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:30
2024-09-03T20:49
украина
в мире
россия
руслан стефанчук
денис малюська
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.&quot;Заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля&quot;, — добавил он.Спикер отметил, что все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.Как написал в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своих постов также могут лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Он подчеркнул, что их, а также глав Минюста и Минэкологии, "хотят уволить".&quot;Сегодня ничего не будет по голосованию. А вот завтра-послезавтра — очень активно говорят о ряде ротаций. Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут&quot;, — уточнил парламентарий.В свою очередь, агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также сообщило о возможном увольнении министра иностранных дел, министра юстиции и вице-премьера Верещук.По информации издания, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду."За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг", — указано в материале.По информации источников агентства, на вакантную должность министра развития общин и территорий могут назначить заместителя председателя офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева — на должность главы Мининфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html
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украина, в мире, россия, руслан стефанчук, денис малюська, верховная рада украины
Украина, В мире, Россия, Руслан Стефанчук, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
Три министра на Украине подали заявления об отставке

Главы Минюста, Минстратегпрома и Фонда госимущества Украины подали в отставку

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.
«

"Заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля", — добавил он.

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Спикер отметил, что все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.
Как написал в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своих постов также могут лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Он подчеркнул, что их, а также глав Минюста и Минэкологии, "хотят уволить".
«

"Сегодня ничего не будет по голосованию. А вот завтра-послезавтра — очень активно говорят о ряде ротаций. Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут", — уточнил парламентарий.

В свою очередь, агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также сообщило о возможном увольнении министра иностранных дел, министра юстиции и вице-премьера Верещук.
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По информации издания, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду.
«
"За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг", — указано в материале.
По информации источников агентства, на вакантную должность министра развития общин и территорий могут назначить заместителя председателя офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева — на должность главы Мининфраструктуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаВ миреРоссияРуслан СтефанчукДенис МалюськаВерховная Рада Украины
 
 
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