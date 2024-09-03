https://ria.ru/20240903/otstavka-1970324765.html

Три министра на Украине подали заявления об отставке

Три министра на Украине подали заявления об отставке - РИА Новости, 03.09.2024

Три министра на Украине подали заявления об отставке

Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:30

2024-09-03T17:30

2024-09-03T20:49

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*."Заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля", — добавил он.Спикер отметил, что все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.Как написал в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своих постов также могут лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Он подчеркнул, что их, а также глав Минюста и Минэкологии, "хотят уволить"."Сегодня ничего не будет по голосованию. А вот завтра-послезавтра — очень активно говорят о ряде ротаций. Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут", — уточнил парламентарий.В свою очередь, агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также сообщило о возможном увольнении министра иностранных дел, министра юстиции и вице-премьера Верещук.По информации издания, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду."За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг", — указано в материале.По информации источников агентства, на вакантную должность министра развития общин и территорий могут назначить заместителя председателя офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева — на должность главы Мининфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html

https://ria.ru/20240903/shans-1970129774.html

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украина, в мире, россия, руслан стефанчук, денис малюська, верховная рада украины