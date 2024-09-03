https://ria.ru/20240903/otstavka-1970324765.html
Три министра на Украине подали заявления об отставке
Три министра на Украине подали заявления об отставке - РИА Новости, 03.09.2024
Три министра на Украине подали заявления об отставке
Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:30
2024-09-03T17:30
2024-09-03T20:49
украина
в мире
россия
руслан стефанчук
денис малюська
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*."Заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля", — добавил он.Спикер отметил, что все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.Как написал в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своих постов также могут лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Он подчеркнул, что их, а также глав Минюста и Минэкологии, "хотят уволить"."Сегодня ничего не будет по голосованию. А вот завтра-послезавтра — очень активно говорят о ряде ротаций. Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут", — уточнил парламентарий.В свою очередь, агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также сообщило о возможном увольнении министра иностранных дел, министра юстиции и вице-премьера Верещук.По информации издания, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду."За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг", — указано в материале.По информации источников агентства, на вакантную должность министра развития общин и территорий могут назначить заместителя председателя офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева — на должность главы Мининфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html
https://ria.ru/20240903/shans-1970129774.html
https://ria.ru/20240903/kudritskij-1970315504.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, руслан стефанчук, денис малюська, верховная рада украины
Украина, В мире, Россия, Руслан Стефанчук, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
Три министра на Украине подали заявления об отставке
Главы Минюста, Минстратегпрома и Фонда госимущества Украины подали в отставку
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.
«
"Заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля", — добавил он.
Спикер отметил, что все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.
Как написал в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своих постов также могут лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Он подчеркнул, что их, а также глав Минюста и Минэкологии, "хотят уволить".
«
"Сегодня ничего не будет по голосованию. А вот завтра-послезавтра — очень активно говорят о ряде ротаций. Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут", — уточнил парламентарий.
В свою очередь, агентство РБК-Украина со ссылкой на источники также сообщило о возможном увольнении министра иностранных дел, министра юстиции и вице-премьера Верещук.
По информации издания, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду.
«
"За назначение новых министров депутаты возьмутся в четверг", — указано в материале.
По информации источников агентства, на вакантную должность министра развития общин и территорий могут назначить заместителя председателя офиса Владимира Зеленского Алексея Кулебу, а руководителя "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева — на должность главы Мининфраструктуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.