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Выставка фотодокументов Совинформбюро открылась в Екатеринбурге - РИА Новости, 03.09.2024
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11:30 03.09.2024 (обновлено: 15:32 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/osvobozhdenie-1970008234.html
Выставка фотодокументов Совинформбюро открылась в Екатеринбурге
Выставка фотодокументов Совинформбюро открылась в Екатеринбурге - РИА Новости, 03.09.2024
Выставка фотодокументов Совинформбюро открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:30
2024-09-03T15:32
социальный навигатор
общество
екатеринбург
белоруссия
ссср
наталья тюрина
юрий левитан
уральский федеральный университет
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу."Проект "Освобождение. Путь к победе. Тыл" имеет огромное значение для наших соотечественников в условиях современных вызовов и угроз. Уральцы внесли большой вклад в нашу общую Победу в Великой Отечественной Войне. Об этом важно не забывать и гордиться этим подвигом. Сохранение исторической памяти является основополагающим аспектом национальной идентичности и культурного наследия. Это помогает формировать у молодежи понимание своих корней, ценностей и традиций, способствует патриотическому воспитанию и уважению к прошлому", – сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Замгубернатора добавил, что в условиях глобализации и информационных войн важно иметь четкое представление о своей истории, чтобы противостоять попыткам переписывания или искажения фактов. Это не только дань уважения к прошлому, но и важный шаг к построению устойчивого и гармоничного общества в будущем.Его поддержал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров."Данный проект позволяет сохранить и укрепить историческую память о том, как наша страна, наш родной Урал боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Он поддерживает связь между разными поколениями наших соотечественников по столь важной для каждого из нас теме. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа и то, какой ценой досталась стране Победа в этой страшной войне", — рассказал он.Кокшаров добавил, что в те годы каждый сражался на своей передовой, держал свой рубеж. Бойцы стояли насмерть под Москвой и Сталинградом, вели тяжелейшие бои за освобождение Европы и в итоге взяли Берлин. Миллионы тружеников тыла работали для фронта – в цехах заводов, в шахтах и на полях."Это касается в том числе и студентов нашего университета, которые ушли в годы войны на фронт. Многие не смогли вернуться затем в родной вуз, к своим родным и близким. Мы должны помнить этот подвиг и всегда быть готовыми личным примером доказать, что унесенные в годы войны жизни были не напрасными", – уточнил он.В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение", что позволяет посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о данных событиях.Особую роль Екатеринбурга (Свердловск до 1991 года) в Великой Отечественной войне отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Екатеринбург – особенный город для страны и для нас – наследников Совинформбюро. В первые годы Великой Отечественной войны именно отсюда звучала знаменитая фраза Юрия Левитана "Внимание, говорит Москва". Поэтому рассказать о подвиге тыла глазами советских фотокорреспондентов именно здесь для нас и большая честь и ответственность", – рассказала она."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" и "За верность науке".
https://ria.ru/20240903/osvobozhdenie-1968561676.html
https://sn.ria.ru/20240201/osvobozhdenie-1924781026.html
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социальный навигатор, общество, екатеринбург, белоруссия, ссср, наталья тюрина, юрий левитан, уральский федеральный университет, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945)
Социальный навигатор, Общество, Екатеринбург, Белоруссия, СССР, Наталья Тюрина, Юрий Левитан, Уральский федеральный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945)

Выставка фотодокументов Совинформбюро открылась в Екатеринбурге

© РИА Новости / Антон БуценкоФотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
«
"Проект "Освобождение. Путь к победе. Тыл" имеет огромное значение для наших соотечественников в условиях современных вызовов и угроз. Уральцы внесли большой вклад в нашу общую Победу в Великой Отечественной Войне. Об этом важно не забывать и гордиться этим подвигом. Сохранение исторической памяти является основополагающим аспектом национальной идентичности и культурного наследия. Это помогает формировать у молодежи понимание своих корней, ценностей и традиций, способствует патриотическому воспитанию и уважению к прошлому", сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Замгубернатора добавил, что в условиях глобализации и информационных войн важно иметь четкое представление о своей истории, чтобы противостоять попыткам переписывания или искажения фактов. Это не только дань уважения к прошлому, но и важный шаг к построению устойчивого и гармоничного общества в будущем.
Его поддержал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
"Данный проект позволяет сохранить и укрепить историческую память о том, как наша страна, наш родной Урал боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Он поддерживает связь между разными поколениями наших соотечественников по столь важной для каждого из нас теме. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа и то, какой ценой досталась стране Победа в этой страшной войне", — рассказал он.
© Антон БуценкоФотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© Антон Буценко
1 из 5
© РИА Новости / Антон БуценкоФотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© РИА Новости / Антон Буценко
2 из 5
© Антон БуценкоФотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© Антон Буценко
3 из 5
© РИА Новости / Антон БуценкоФотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© РИА Новости / Антон Буценко
4 из 5
© РИА Новости / Антон БуценкоФотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к победе. Тыл открылась в Екатеринбурге
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© РИА Новости / Антон Буценко
5 из 5
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© Антон Буценко
1 из 5
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© РИА Новости / Антон Буценко
2 из 5
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© Антон Буценко
3 из 5
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© РИА Новости / Антон Буценко
4 из 5
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Екатеринбурге
© РИА Новости / Антон Буценко
5 из 5
Кокшаров добавил, что в те годы каждый сражался на своей передовой, держал свой рубеж. Бойцы стояли насмерть под Москвой и Сталинградом, вели тяжелейшие бои за освобождение Европы и в итоге взяли Берлин. Миллионы тружеников тыла работали для фронта – в цехах заводов, в шахтах и на полях.
"Это касается в том числе и студентов нашего университета, которые ушли в годы войны на фронт. Многие не смогли вернуться затем в родной вуз, к своим родным и близким. Мы должны помнить этот подвиг и всегда быть готовыми личным примером доказать, что унесенные в годы войны жизни были не напрасными", – уточнил он.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР
Вчера, 09:00
В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение", что позволяет посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о данных событиях.
Особую роль Екатеринбурга (Свердловск до 1991 года) в Великой Отечественной войне отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Екатеринбург – особенный город для страны и для нас – наследников Совинформбюро. В первые годы Великой Отечественной войны именно отсюда звучала знаменитая фраза Юрия Левитана "Внимание, говорит Москва". Поэтому рассказать о подвиге тыла глазами советских фотокорреспондентов именно здесь для нас и большая честь и ответственность", – рассказала она.
Все для Победы. Вклад тыла в Великую Победу - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Все для Победы. Вклад тыла в Великую Победу
1 февраля, 13:05
"Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" и "За верность науке".
 
Социальный навигаторОбществоЕкатеринбургБелоруссияСССРНаталья ТюринаЮрий ЛевитанУральский федеральный университетПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюроОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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