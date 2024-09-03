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Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР - РИА Новости, 03.09.2024
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09:00 03.09.2024
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Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР
Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР - РИА Новости, 03.09.2024
Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР
Летом 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали основные западные районы СССР. В зоне боевых действий оказались более 80% всех предприятий оборонной... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:00
2024-09-03T09:00
ссср
освобождение. путь к победе
общество
социальный навигатор
великая отечественная война (1941-1945)
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Летом 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали основные западные районы СССР. В зоне боевых действий оказались более 80% всех предприятий оборонной промышленности. В 1941-1942 годах вглубь страны были эвакуированы свыше 1,5 тысяч крупных промышленных предприятий и более 10 млн человек.Важнейшую роль в создании новой инфраструктуры сыграл Уральский регион, ставший в годы войны олицетворением единства фронта и тыла. Принятые меры позволили стране в период с 1941-1945 годов произвести в 2 раза больше самолетов, почти в 1,5 раза больше снарядов, бомб и мин, чем промышленность третьего рейха. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.Выставка фотодокументов из архива Совинформбюро, посвященная труженикам тыла, будет представлена в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" на площадках Уральского федерального университета (Екатеринбург, сентябрь), Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, октябрь) и Сибирского федерального университета (Красноярск, ноябрь).
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5
4.7
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ссср, освобождение. путь к победе, общество, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945), фото
СССР, Освобождение. Путь к Победе, Общество, Социальный навигатор, Великая Отечественная война (1941-1945)

Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР

Читать ria.ru в
Летом 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали основные западные районы СССР. В зоне боевых действий оказались более 80% всех предприятий оборонной промышленности. В 1941-1942 годах вглубь страны были эвакуированы свыше 1,5 тысяч крупных промышленных предприятий и более 10 млн человек.
Важнейшую роль в создании новой инфраструктуры сыграл Уральский регион, ставший в годы войны олицетворением единства фронта и тыла. Принятые меры позволили стране в период с 1941-1945 годов произвести в 2 раза больше самолетов, почти в 1,5 раза больше снарядов, бомб и мин, чем промышленность третьего рейха. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.
© РИА Новости / Архив | Перейти в медиабанк

Уральский добровольческий танковый корпус отправляется на фронт. Впервые из числа добровольцев создано танковое соединение, полностью оснащенное оружием и боевой техникой на средства трудящихся Урала. Свердловская область, Россия, 1942 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Уральский добровольческий танковый корпус отправляется на фронт. Впервые из числа добровольцев создано танковое соединение, полностью оснащенное оружием и боевой техникой на средства трудящихся Урала. Свердловская область, Россия, 1942 год.

© РИА Новости / Архив
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1 из 9
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Готовая продукция Челябинского оборонного завода. Челябинск, 1942 год.

Великая Отечественная война

Готовая продукция Челябинского оборонного завода. Челябинск, 1942 год.

© РИА Новости / Иван Шагин
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2 из 9
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Плавка чугуна в доменной печи "Уралмашзавода" (Уральский завод тяжелого машиностроения имени С.Орджоникидзе). Свердловск (с 1991 года - Екатеринбург), 1944 год.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Плавка чугуна в доменной печи "Уралмашзавода" (Уральский завод тяжелого машиностроения имени С.Орджоникидзе). Свердловск (с 1991 года - Екатеринбург), 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 9
© РИА Новости / Александр Устинов | Перейти в медиабанк

Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.

© РИА Новости / Александр Устинов
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4 из 9
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.

© РИА Новости / Яков Халип
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5 из 9
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Комсомольцы на стройке шестой домны Магнитогорского металлургического комбината. Челябинская область, 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Комсомольцы на стройке шестой домны Магнитогорского металлургического комбината. Челябинская область, 1943 год.

© РИА Новости / Иван Шагин
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6 из 9
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан во время записи передачи в студии. Свердловск (ныне Екатеринбург), 1941 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан во время записи передачи в студии. Свердловск (ныне Екатеринбург), 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 9
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе № 183 (сейчас "Уралвагонзавод") в Нижнем Тагиле. Свердловская область, 1942 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе № 183 (сейчас "Уралвагонзавод") в Нижнем Тагиле. Свердловская область, 1942 год.

© РИА Новости / Иван Шагин
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8 из 9
© РИА Новости / Архив | Перейти в медиабанк

Добыча каменного угля на Урале. Машинист углепогрузочного крана Ананий Черепанов (третий справа) со своей бригадой. Свердловская область, 1943 год.

Машинист углепогрузочного крана Анатолий Черепанов

Добыча каменного угля на Урале. Машинист углепогрузочного крана Ананий Черепанов (третий справа) со своей бригадой. Свердловская область, 1943 год.

© РИА Новости / Архив
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9 из 9
Выставка фотодокументов из архива Совинформбюро, посвященная труженикам тыла, будет представлена в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" на площадках Уральского федерального университета (Екатеринбург, сентябрь), Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, октябрь) и Сибирского федерального университета (Красноярск, ноябрь).
 
СССРОсвобождение. Путь к ПобедеОбществоСоциальный навигаторВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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