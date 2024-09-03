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Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР

Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР - РИА Новости, 03.09.2024

Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР

Летом 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали основные западные районы СССР. В зоне боевых действий оказались более 80% всех предприятий оборонной... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:00

2024-09-03T09:00

2024-09-03T09:00

ссср

освобождение. путь к победе

общество

социальный навигатор

великая отечественная война (1941-1945)

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Летом 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали основные западные районы СССР. В зоне боевых действий оказались более 80% всех предприятий оборонной промышленности. В 1941-1942 годах вглубь страны были эвакуированы свыше 1,5 тысяч крупных промышленных предприятий и более 10 млн человек.Важнейшую роль в создании новой инфраструктуры сыграл Уральский регион, ставший в годы войны олицетворением единства фронта и тыла. Принятые меры позволили стране в период с 1941-1945 годов произвести в 2 раза больше самолетов, почти в 1,5 раза больше снарядов, бомб и мин, чем промышленность третьего рейха. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.Выставка фотодокументов из архива Совинформбюро, посвященная труженикам тыла, будет представлена в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" на площадках Уральского федерального университета (Екатеринбург, сентябрь), Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, октябрь) и Сибирского федерального университета (Красноярск, ноябрь).

ссср

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, освобождение. путь к победе, общество, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945), фото