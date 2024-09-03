Кузница Великой Победы. Как работало промышленное сердце СССР

Уральский добровольческий танковый корпус отправляется на фронт. Впервые из числа добровольцев создано танковое соединение, полностью оснащенное оружием и боевой техникой на средства трудящихся Урала. Свердловская область, Россия, 1942 год.
Уральский добровольческий танковый корпус отправляется на фронт. Впервые из числа добровольцев создано танковое соединение, полностью оснащенное оружием и боевой техникой на средства трудящихся Урала. Свердловская область, Россия, 1942 год.
Готовая продукция Челябинского оборонного завода. Челябинск, 1942 год.
Готовая продукция Челябинского оборонного завода. Челябинск, 1942 год.
Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.
Упаковка снарядов для фронта на машиностроительном заводе № 322 города Орск (ныне АО "Механический завод"). Оренбургская область, 1942 год.
14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.
14-летний рабочий Саша на одном из оружейных заводов. Россия, 1942 год.
Комсомольцы на стройке шестой домны Магнитогорского металлургического комбината. Челябинская область, 1943 год.
Комсомольцы на стройке шестой домны Магнитогорского металлургического комбината. Челябинская область, 1943 год.
Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан во время записи передачи в студии. Свердловск (ныне Екатеринбург), 1941 год.
Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан во время записи передачи в студии. Свердловск (ныне Екатеринбург), 1941 год.
Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе № 183 (сейчас "Уралвагонзавод") в Нижнем Тагиле. Свердловская область, 1942 год.
Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе № 183 (сейчас "Уралвагонзавод") в Нижнем Тагиле. Свердловская область, 1942 год.
Добыча каменного угля на Урале. Машинист углепогрузочного крана Ананий Черепанов (третий справа) со своей бригадой. Свердловская область, 1943 год.
Добыча каменного угля на Урале. Машинист углепогрузочного крана Ананий Черепанов (третий справа) со своей бригадой. Свердловская область, 1943 год.