https://ria.ru/20240903/opros-1970257204.html

Опрос: каждый четвертый россиянин хочет иметь собственный бизнес

Опрос: каждый четвертый россиянин хочет иметь собственный бизнес - РИА Новости, 03.09.2024

Опрос: каждый четвертый россиянин хочет иметь собственный бизнес

Каждый четвертый россиянин хотел бы открыть собственное дело, из них 40% предпочли бы заняться бизнесом вместе со своей семьей, говорится в исследовании,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:12

2024-09-03T14:12

2024-09-03T14:12

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втб (банк)

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бизнес

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин хотел бы открыть собственное дело, из них 40% предпочли бы заняться бизнесом вместе со своей семьей, говорится в исследовании, проведенном ВТБ в преддверии Восточного экономического форума. Так, самым популярным направлением для открытия своего дела в большинстве регионов традиционно считаются торговля и сфера услуг, однако жители Дальнего Востока выбирают транспорт и логистику. По итогам исследования, 25% его участников хотели бы открыть свой бизнес. Выше доля желающих в Южном федеральном округе – 32%, Центральном – 29% и на Кавказе – 28%. При этом 10% опрошенных по стране уже имеют свой бизнес, из них 3% хотят открыть еще один, на Дальнем Востоке эти доли выше – 12% и 5% соответственно. Более 40% опрошенных хотят вести бизнес вместе с членами семьи, при этом в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах такой ответ давали чаще, чем в половине случаев. Вести бизнес вместе с друзьями предпочли бы 22% респондентов, а в Москве и Московской области такой ответ выбрали почти 30% опрошенных. Еще 22% респондентов готовы открыть бизнес самостоятельно, но чаще такой вариант выбирали на Северо-Западе – 48%, Дальнем Востоке – 32% и в Сибири – 30%. По данным опроса, большинство опрошенных (35%) озвучили размер необходимого стартового капитала от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Еще 18% респондентов считают, что для открытия своего дела им хватило бы менее 300 тысяч рублей. От одного миллиона рублей и выше требуется 17% опрошенных. Сумму выше двух миллионов рублей чаще всего называли на Юге – 28% и в Москве – 23%. В качестве предпочитаемых сфер для бизнеса наибольшую долю в 20% заняли торговля и обслуживание, на втором месте дизайн и творчество – 9%, третье место с долей в 8% у производства, промышленности и строительства. Несколько иная ситуация на Дальнем Востоке, здесь чаще всего планируют бизнес в сфере транспорта и логистики (27%). "Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен. Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур. Наше исследование показало, что более 70% респондентов в открытии бизнеса полагаются на поддержку банков", – отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, слова которого привели в пресс-службе ВТБ. Около 40% опрошенных планируют накопить стартовый капитал, еще 26% ответили, что хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы только четверть опрошенных, еще 11% уже располагают необходимой для этого суммой. В регионах чаще всего сообщали о наличии собственных средств в СКФО (23%), на Северо-Западе и Сибири больше планирующих копить (48 и 46% соответственно). Респонденты из Санкт-Петербурга и Ленобласти больше других склонны сочетать собственный и кредитный источники средств (42%), опрошенные на Дальнем Востоке и Урале чаще говорили о готовности начать дело с привлечением только кредитных средств (37 и 35% соответственно), говорится в исследовании. В ответ на вопрос о том, что помогло бы открыть бизнес прямо сейчас, чуть более половины респондентов назвали стартовый капитал. Четкий бизнес-план и готовая стратегия простимулировали бы 47% опрошенных, еще столько же назвали поддержку государства и низкие налоги, 45% нуждаются в перспективной идее, 35% – в грамотном бизнес-партнере и помощниках. Основные страхи будущих бизнесменов – риск не окупить затраты и прогореть (69%), вероятность бюрократии и коррупции (35%) или "грязной" конкуренции и рейдерства (28%), отметили аналитики. Ранее сообщалось, что более половины клиентов сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) "Открытия" перешли в ВТБ, 75% из них сделали это полностью онлайн, к октябрю банк планирует завершить перевод всех клиентов "Открытия" на обслуживание в ВТБ.

https://ria.ru/20240903/vtb-1970227385.html

https://ria.ru/20240903/vtb-1970228759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, втб (банк), россия, бизнес