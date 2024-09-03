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В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома - РИА Новости, 03.09.2024
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02:30 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ogorod-1970115732.html
В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома
В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома - РИА Новости, 03.09.2024
В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, можно ли разбить... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:30
2024-09-03T02:30
сергей гаврилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, можно ли разбить полноценный огород для выращивания овощей около многоэтажного дома. "В принципе можно, но тут важно учесть ряд моментов", - сообщил Гаврилов. Он отметил, что в имущество многоквартирного дома входит земельный участок, на котором стоит дом, и элементы озеленения. Но этот участок является общей собственностью, то есть это участок всех собственников дома, добавил он. "Если вы хотите просто посадить цветы и небольшие кустики у себя под окном, то это нормально. А вот если вам хочется сделать огород под окнами, то прежде всего нужно убедиться в том, что ваш участок стоит на кадастровом учете. Если участок на кадастровом учете, то надо проверить разрешенный вид использования земли. Для организации полноценного огорода должна быть категория "для ведения личного подсобного хозяйства". Отмечу, что чаще всего у таких участков около дома разрешенный вид использования земли - исключительно "обслуживание дома", - подчеркнул парламентарий. Гаврилов добавил, что если все указанные выше условия соблюдены, то будущему "огороднику" необходимо провести общее собрание собственников, так как участок является общей собственностью и важно учесть мнения других жильцов. "Только после положительного решения собрания можно обустраивать свой огород на постоянной основе", - заключил депутат.
https://ria.ru/20240822/zatraty-1967740854.html
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сергей гаврилов, госдума рф, общество
Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома

Депутат Гаврилов: около многоэтажного дома можно разбить полноценный огород

© iStock.com / IRINA NAZAROVAВысадка рассады баклажанов
Высадка рассады баклажанов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / IRINA NAZAROVA
Высадка рассады баклажанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, можно ли разбить полноценный огород для выращивания овощей около многоэтажного дома.
"В принципе можно, но тут важно учесть ряд моментов", - сообщил Гаврилов.
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Он отметил, что в имущество многоквартирного дома входит земельный участок, на котором стоит дом, и элементы озеленения. Но этот участок является общей собственностью, то есть это участок всех собственников дома, добавил он.
"Если вы хотите просто посадить цветы и небольшие кустики у себя под окном, то это нормально. А вот если вам хочется сделать огород под окнами, то прежде всего нужно убедиться в том, что ваш участок стоит на кадастровом учете. Если участок на кадастровом учете, то надо проверить разрешенный вид использования земли. Для организации полноценного огорода должна быть категория "для ведения личного подсобного хозяйства". Отмечу, что чаще всего у таких участков около дома разрешенный вид использования земли - исключительно "обслуживание дома", - подчеркнул парламентарий.
Гаврилов добавил, что если все указанные выше условия соблюдены, то будущему "огороднику" необходимо провести общее собрание собственников, так как участок является общей собственностью и важно учесть мнения других жильцов.
"Только после положительного решения собрания можно обустраивать свой огород на постоянной основе", - заключил депутат.
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