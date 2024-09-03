https://ria.ru/20240903/ogorod-1970115732.html

В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома

В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома - РИА Новости, 03.09.2024

В Госдуме рассказали, как разбить огород около многоэтажного дома

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, можно ли разбить... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T02:30

2024-09-03T02:30

2024-09-03T02:30

сергей гаврилов

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942770407_0:1:3640:2048_1920x0_80_0_0_bcf18e0117da3eb18d2b486c12f0b75e.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, можно ли разбить полноценный огород для выращивания овощей около многоэтажного дома. "В принципе можно, но тут важно учесть ряд моментов", - сообщил Гаврилов. Он отметил, что в имущество многоквартирного дома входит земельный участок, на котором стоит дом, и элементы озеленения. Но этот участок является общей собственностью, то есть это участок всех собственников дома, добавил он. "Если вы хотите просто посадить цветы и небольшие кустики у себя под окном, то это нормально. А вот если вам хочется сделать огород под окнами, то прежде всего нужно убедиться в том, что ваш участок стоит на кадастровом учете. Если участок на кадастровом учете, то надо проверить разрешенный вид использования земли. Для организации полноценного огорода должна быть категория "для ведения личного подсобного хозяйства". Отмечу, что чаще всего у таких участков около дома разрешенный вид использования земли - исключительно "обслуживание дома", - подчеркнул парламентарий. Гаврилов добавил, что если все указанные выше условия соблюдены, то будущему "огороднику" необходимо провести общее собрание собственников, так как участок является общей собственностью и важно учесть мнения других жильцов. "Только после положительного решения собрания можно обустраивать свой огород на постоянной основе", - заключил депутат.

https://ria.ru/20240822/zatraty-1967740854.html

https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей гаврилов, госдума рф, общество