https://ria.ru/20240903/ogon-1970310474.html

МИД Египта обвинил Нетаньяху в препятствовании прекращению огня в Газе

МИД Египта обвинил Нетаньяху в препятствовании прекращению огня в Газе - РИА Новости, 03.09.2024

МИД Египта обвинил Нетаньяху в препятствовании прекращению огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается препятствовать усилиям посредников по прекращению огня в секторе Газа, заявило министерство иностранных дел... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:48

2024-09-03T16:48

2024-09-03T16:48

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КАИР, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается препятствовать усилиям посредников по прекращению огня в секторе Газа, заявило министерство иностранных дел Египта. В понедельник Нетаньяху заявил о необходимости военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. По словам израильского премьера, без этого невозможно добиться ни целей войны, ни возвращения заложников. "Министерство иностранных дел заявило о полном неприятии заявлений израильского премьера-министра от 2 сентября, который пытался через них использовать имя Египта для отвлечения внимания общественного мнения в Израиле и создать препятствия для сделки по прекращению огня и обмену заложниками и задержанными и посреднических усилий, которые предпринимают Египет, Катар и США", - говорится в заявлении МИД Египта. В заявлении отмечается, что подобные заявления "еще больше обостряют ситуацию и направлены на оправдание агрессивной и подстрекательской политики, ведущей к еще большей эскалации в регионе". Ранее в Египте заявляли, что считают неприемлемым присутствие Израиля на палестинской стороны контрольно-пропускного пункта "Рафах" и в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на филадельфийской линии и на пограничных переходах на египетской границе, включая Рафах. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа.

https://ria.ru/20240902/hamas-1969971166.html

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