https://ria.ru/20240903/ogon-1970305659.html

Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали

Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали - РИА Новости, 03.09.2024

Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали

Полицейские задержали в городе Малая Вишера подростков, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово, сообщает пресс-служба Управления МВД по... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:27

2024-09-03T16:27

2024-09-03T16:27

происшествия

малая вишера

чудово

россия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Малая Вишера подростков, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону в Telegram-канале. Предварительно установлено, что в минувшие выходные подростки приехали в Чудово на электропоезде и несколько часов гуляли по городу. Напоследок они зашли на мемориал, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там они сожгли несколько искусственных цветов в пламени "Вечного огня". После этого уехали домой в Малую Вишеру. "Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Чудовскому району задержали в Малой Вишере двух местных подростков 13 и 14-летнего возраста, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные были доставлены в ОМВД России по Маловишерскому району. Прокуратура региона тоже начала проверку по возможному акту вандализма. Как сообщал ранее глава Чудовского района Виктор Шеляпин, мемориал уже полностью приведен в порядок. Это не первый акт вандализма в этом году в области. В конце июля житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", его арестовали по обвинению в повреждении памятника.

https://ria.ru/20240828/kislovodsk-1969003949.html

малая вишера

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происшествия, малая вишера, чудово, россия, новгородская область