Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали
В Малой Вишере задержали подростков, которые сожгли цветы на "Вечном огне"
© Новгородская полиция/TelegramМолодые люди подожгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Новгородской области
Молодые люди подожгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Малая Вишера подростков, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что в минувшие выходные подростки приехали в Чудово на электропоезде и несколько часов гуляли по городу. Напоследок они зашли на мемориал, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там они сожгли несколько искусственных цветов в пламени "Вечного огня". После этого уехали домой в Малую Вишеру.
"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Чудовскому району задержали в Малой Вишере двух местных подростков 13 и 14-летнего возраста, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанные были доставлены в ОМВД России по Маловишерскому району. Прокуратура региона тоже начала проверку по возможному акту вандализма.
Как сообщал ранее глава Чудовского района Виктор Шеляпин, мемориал уже полностью приведен в порядок. Это не первый акт вандализма в этом году в области. В конце июля житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", его арестовали по обвинению в повреждении памятника.