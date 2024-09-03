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Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали - РИА Новости, 03.09.2024
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16:27 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ogon-1970305659.html
Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали
Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали - РИА Новости, 03.09.2024
Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали
Полицейские задержали в городе Малая Вишера подростков, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово, сообщает пресс-служба Управления МВД по... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:27
2024-09-03T16:27
происшествия
малая вишера
чудово
россия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Малая Вишера подростков, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону в Telegram-канале. Предварительно установлено, что в минувшие выходные подростки приехали в Чудово на электропоезде и несколько часов гуляли по городу. Напоследок они зашли на мемориал, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там они сожгли несколько искусственных цветов в пламени "Вечного огня". После этого уехали домой в Малую Вишеру. "Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Чудовскому району задержали в Малой Вишере двух местных подростков 13 и 14-летнего возраста, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные были доставлены в ОМВД России по Маловишерскому району. Прокуратура региона тоже начала проверку по возможному акту вандализма. Как сообщал ранее глава Чудовского района Виктор Шеляпин, мемориал уже полностью приведен в порядок. Это не первый акт вандализма в этом году в области. В конце июля житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", его арестовали по обвинению в повреждении памятника.
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происшествия, малая вишера, чудово, россия, новгородская область
Происшествия, Малая Вишера, Чудово, Россия, Новгородская область
Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали

В Малой Вишере задержали подростков, которые сожгли цветы на "Вечном огне"

© Новгородская полиция/TelegramМолодые люди подожгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Новгородской области
Молодые люди подожгли искусственные цветы на Вечном огне в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Новгородская полиция/Telegram
Молодые люди подожгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Малая Вишера подростков, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что в минувшие выходные подростки приехали в Чудово на электропоезде и несколько часов гуляли по городу. Напоследок они зашли на мемориал, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там они сожгли несколько искусственных цветов в пламени "Вечного огня". После этого уехали домой в Малую Вишеру.
"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Чудовскому району задержали в Малой Вишере двух местных подростков 13 и 14-летнего возраста, которые жгли искусственные цветы на "Вечном огне" в Чудово", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанные были доставлены в ОМВД России по Маловишерскому району. Прокуратура региона тоже начала проверку по возможному акту вандализма.
Как сообщал ранее глава Чудовского района Виктор Шеляпин, мемориал уже полностью приведен в порядок. Это не первый акт вандализма в этом году в области. В конце июля житель города Старая Русса Новгородской области сжег памятные венки в пламени мемориала "Вечный огонь", его арестовали по обвинению в повреждении памятника.
Цветы, возложенные к Вечному огню - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Житель Ставрополья, осквернивший Вечный огонь, получил 1,5 года колонии
28 августа, 15:41
 
ПроисшествияМалая ВишераЧудовоРоссияНовгородская область
 
 
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