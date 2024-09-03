https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html

В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы

В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы - РИА Новости, 03.09.2024

В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате несколько случаев стрельбы вблизи школы в городе Ист-Кливленд американского штата Огайо, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:18

2024-09-03T14:18

2024-09-03T14:18

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огайо

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате несколько случаев стрельбы вблизи школы в городе Ист-Кливленд американского штата Огайо, сообщает телеканал ABC News. Ранее телеканал сообщил о стрельбе возле старшей школы Шоу в Ист-Кливленде в штате Огайо, но число пострадавших не было известно. "Шесть человек были ранены в результате по меньшей мере трех отдельных инцидентов с применением огнестрельного оружия, ...произошедших в Ист-Кливленде, Огайо, рядом с местом, где сотни человек собрались на встречу одноклассников", - говорится в материале со ссылкой на полицию. Отмечается, что полиция ищет подозреваемого и проверяет инциденты на предмет связанности, все пострадавшие госпитализированы. Правоохранители не уточнили, посещали ли раненые встречу одноклассников.

https://ria.ru/20240902/patsient-1970032879.html

https://ria.ru/20240616/strelba-1953189531.html

огайо

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, огайо