https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html
В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы
В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы - РИА Новости, 03.09.2024
В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате несколько случаев стрельбы вблизи школы в городе Ист-Кливленд американского штата Огайо, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:18
2024-09-03T14:18
2024-09-03T14:18
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате несколько случаев стрельбы вблизи школы в городе Ист-Кливленд американского штата Огайо, сообщает телеканал ABC News. Ранее телеканал сообщил о стрельбе возле старшей школы Шоу в Ист-Кливленде в штате Огайо, но число пострадавших не было известно. "Шесть человек были ранены в результате по меньшей мере трех отдельных инцидентов с применением огнестрельного оружия, ...произошедших в Ист-Кливленде, Огайо, рядом с местом, где сотни человек собрались на встречу одноклассников", - говорится в материале со ссылкой на полицию. Отмечается, что полиция ищет подозреваемого и проверяет инциденты на предмет связанности, все пострадавшие госпитализированы. Правоохранители не уточнили, посещали ли раненые встречу одноклассников.
https://ria.ru/20240902/patsient-1970032879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, огайо
В Огайо шесть человек пострадали при стрельбе возле школы
ABC News: шесть человек пострадали при стрельбе возле школы в штате Огайо
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате несколько случаев стрельбы вблизи школы в городе Ист-Кливленд американского штата Огайо, сообщает телеканал ABC News
.
Ранее телеканал сообщил о стрельбе возле старшей школы Шоу в Ист-Кливленде в штате Огайо, но число пострадавших не было известно.
"Шесть человек были ранены в результате по меньшей мере трех отдельных инцидентов с применением огнестрельного оружия, ...произошедших в Ист-Кливленде, Огайо, рядом с местом, где сотни человек собрались на встречу одноклассников", - говорится в материале со ссылкой на полицию.
Отмечается, что полиция ищет подозреваемого и проверяет инциденты на предмет связанности, все пострадавшие госпитализированы. Правоохранители не уточнили, посещали ли раненые встречу одноклассников.