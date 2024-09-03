https://ria.ru/20240903/odessa-1970172064.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 03.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Пятый" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:27
2024-09-03T10:27
2024-09-03T10:27
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Пятый" в Telegram-канале. "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном "Пятым". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесская область
В мире, Одесса, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе после воздушной тревоги