https://ria.ru/20240903/odessa-1970172064.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 03.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Пятый" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:27

2024-09-03T10:27

2024-09-03T10:27

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одесса

одесская область

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Пятый" в Telegram-канале. "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном "Пятым". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, одесская область