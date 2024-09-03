https://ria.ru/20240903/obyski-1970209609.html

Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве

Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве - РИА Новости, 03.09.2024

Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве

Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове проходят по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:28

2024-09-03T12:28

2024-09-03T12:28

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове проходят по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в столичном главке Следственного комитета России подтвердили РИА Новости информацию об обысках в названном центре. "Обыски в ЦВСИГ в Сахарово связаны с уголовным делом о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

https://ria.ru/20240829/konflikt-1969334446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия