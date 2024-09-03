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Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве - РИА Новости, 03.09.2024
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12:28 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/obyski-1970209609.html
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве - РИА Новости, 03.09.2024
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве
Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове проходят по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:28
2024-09-03T12:28
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове проходят по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в столичном главке Следственного комитета России подтвердили РИА Новости информацию об обысках в названном центре. "Обыски в ЦВСИГ в Сахарово связаны с уголовным делом о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве

Обыски в центре содержания мигрантов в Сахарово связаны с делом о мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове проходят по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в столичном главке Следственного комитета России подтвердили РИА Новости информацию об обысках в названном центре.
"Обыски в ЦВСИГ в Сахарово связаны с уголовным делом о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
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