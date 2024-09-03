https://ria.ru/20240903/obyski-1970209609.html
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве - РИА Новости, 03.09.2024
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве
Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове проходят по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:28
2024-09-03T12:28
2024-09-03T12:28
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове проходят по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в столичном главке Следственного комитета России подтвердили РИА Новости информацию об обысках в названном центре. "Обыски в ЦВСИГ в Сахарово связаны с уголовным делом о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
https://ria.ru/20240829/konflikt-1969334446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Обыски в Сахарово связаны с делом о мошенничестве
Обыски в центре содержания мигрантов в Сахарово связаны с делом о мошенничестве