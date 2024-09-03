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В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски - РИА Новости, 03.09.2024
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12:10 03.09.2024 (обновлено: 14:40 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/obyski-1970199409.html
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски - РИА Новости, 03.09.2024
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:10
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происшествия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Москве."В ЦВСИГ Сахарово в настоящее время проходят обыски", — сказали в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в совершении преступления подозревают инспектора фонда отделения по документированию иностранцев и делопроизводителя канцелярии. По данным ведомства, они совершали аферы в отношении содержащихся в центре и их родственников.В МВД добавили, что обыски проходят на рабочих местах и по месту жительства задержанных.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски

СК провел обыски в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Москве.
«
"В ЦВСИГ Сахарово в настоящее время проходят обыски", — сказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.
Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в совершении преступления подозревают инспектора фонда отделения по документированию иностранцев и делопроизводителя канцелярии. По данным ведомства, они совершали аферы в отношении содержащихся в центре и их родственников.
В МВД добавили, что обыски проходят на рабочих местах и по месту жительства задержанных.
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