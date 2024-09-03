https://ria.ru/20240903/obyski-1970199409.html

В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски

В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски - РИА Новости, 03.09.2024

В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:10

2024-09-03T12:10

2024-09-03T14:40

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Москве."В ЦВСИГ Сахарово в настоящее время проходят обыски", — сказали в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в совершении преступления подозревают инспектора фонда отделения по документированию иностранцев и делопроизводителя канцелярии. По данным ведомства, они совершали аферы в отношении содержащихся в центре и их родственников.В МВД добавили, что обыски проходят на рабочих местах и по месту жительства задержанных.

https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)