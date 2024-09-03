https://ria.ru/20240903/obyski-1970199409.html
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски - РИА Новости, 03.09.2024
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:10
2024-09-03T12:10
2024-09-03T14:40
происшествия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Москве."В ЦВСИГ Сахарово в настоящее время проходят обыски", — сказали в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в совершении преступления подозревают инспектора фонда отделения по документированию иностранцев и делопроизводителя канцелярии. По данным ведомства, они совершали аферы в отношении содержащихся в центре и их родственников.В МВД добавили, что обыски проходят на рабочих местах и по месту жительства задержанных.
https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски
СК провел обыски в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СК по Москве.
«
"В ЦВСИГ Сахарово в настоящее время проходят обыски", — сказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.
Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в совершении преступления подозревают инспектора фонда отделения по документированию иностранцев и делопроизводителя канцелярии. По данным ведомства, они совершали аферы в отношении содержащихся в центре и их родственников.
В МВД добавили, что обыски проходят на рабочих местах и по месту жительства задержанных.