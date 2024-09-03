https://ria.ru/20240903/obstrel-1970366348.html
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник - РИА Новости, 03.09.2024
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник, выпустив более 30 боеприпасов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, сообщил глава... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:31
2024-09-03T21:31
2024-09-03T21:31
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денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник, выпустив более 30 боеприпасов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено десять вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о семи пострадавших в результате украинского обстрела Горловки. Также сообщалось о мужчине, пострадавшем в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете. Пушилин сообщил, что все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили 16 жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили и мусоровоз.
https://ria.ru/20240903/vsu-1970350373.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник
ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник, выпустив более 30 снарядов