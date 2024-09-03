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Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/obstrel-1970366348.html
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник - РИА Новости, 03.09.2024
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник, выпустив более 30 боеприпасов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, сообщил глава... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:31
2024-09-03T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник, выпустив более 30 боеприпасов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено десять вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о семи пострадавших в результате украинского обстрела Горловки. Также сообщалось о мужчине, пострадавшем в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете. Пушилин сообщил, что все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили 16 жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили и мусоровоз.
https://ria.ru/20240903/vsu-1970350373.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник

ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник, выпустив более 30 снарядов

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ
Последствия атаки ВФУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник, выпустив более 30 боеприпасов калибром 155 миллиметров, включая кассетные, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено десять вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2024Посмотреть
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о семи пострадавших в результате украинского обстрела Горловки. Также сообщалось о мужчине, пострадавшем в результате подрыва трактора на взрывоопасном предмете. Пушилин сообщил, что все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь.
Кроме того, вследствие обстрелов повреждения получили 16 жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили и мусоровоз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинИван Приходько
 
 
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