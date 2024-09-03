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На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины - РИА Новости, 03.09.2024
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20:27 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/obrayen-1970359393.html
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины - РИА Новости, 03.09.2024
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины
Украина начала осознавать пагубность и ненадежность сотрудничества с США, как это уже сделали многие страны до нее, заявил профессор стратегических исследований РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:27
2024-09-03T20:27
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украина начала осознавать пагубность и ненадежность сотрудничества с США, как это уже сделали многие страны до нее, заявил профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен."К сожалению, Украина прямо сейчас учится тому, что уже поняли многие другие государства и народы за предыдущие десятилетия. Соединенные Штаты не являются надежным партнером или союзником, а их обещания почти никогда не соответствуют делу", — написал он в соцсети X.Профессор считает, что американская внешняя политика представляет из себя "трагедию", и пока не имеет позитивных прогнозов на предстоящие выборы президента США.Ранее президент Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что Киев при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, а руками украинцев Запад воюет с Россией.
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, сергей миронов
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Миронов
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины

О'Брайен: на Украине начинают осознавать, что США не являются надежным партнером

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США в Вашингтоне
Активисты с флагами Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украина начала осознавать пагубность и ненадежность сотрудничества с США, как это уже сделали многие страны до нее, заявил профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен.
"К сожалению, Украина прямо сейчас учится тому, что уже поняли многие другие государства и народы за предыдущие десятилетия. Соединенные Штаты не являются надежным партнером или союзником, а их обещания почти никогда не соответствуют делу", — написал он в соцсети X.
Профессор считает, что американская внешняя политика представляет из себя "трагедию", и пока не имеет позитивных прогнозов на предстоящие выборы президента США.
Ранее президент Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что Киев при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, а руками украинцев Запад воюет с Россией.
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