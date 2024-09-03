https://ria.ru/20240903/obrayen-1970359393.html
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины - РИА Новости, 03.09.2024
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины
Украина начала осознавать пагубность и ненадежность сотрудничества с США, как это уже сделали многие страны до нее, заявил профессор стратегических исследований РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:27
2024-09-03T20:27
2024-09-03T20:27
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украина начала осознавать пагубность и ненадежность сотрудничества с США, как это уже сделали многие страны до нее, заявил профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен."К сожалению, Украина прямо сейчас учится тому, что уже поняли многие другие государства и народы за предыдущие десятилетия. Соединенные Штаты не являются надежным партнером или союзником, а их обещания почти никогда не соответствуют делу", — написал он в соцсети X.Профессор считает, что американская внешняя политика представляет из себя "трагедию", и пока не имеет позитивных прогнозов на предстоящие выборы президента США.Ранее президент Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что Киев при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, а руками украинцев Запад воюет с Россией.
https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65276f26cd371ef62b7286f333b2e98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, сергей миронов
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Миронов
На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины
О'Брайен: на Украине начинают осознавать, что США не являются надежным партнером