https://ria.ru/20240903/obrayen-1970359393.html

На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины

На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины - РИА Новости, 03.09.2024

На Западе рассказали о жестоком уроке США для Украины

Украина начала осознавать пагубность и ненадежность сотрудничества с США, как это уже сделали многие страны до нее, заявил профессор стратегических исследований РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:27

2024-09-03T20:27

2024-09-03T20:27

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

сергей миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украина начала осознавать пагубность и ненадежность сотрудничества с США, как это уже сделали многие страны до нее, заявил профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен."К сожалению, Украина прямо сейчас учится тому, что уже поняли многие другие государства и народы за предыдущие десятилетия. Соединенные Штаты не являются надежным партнером или союзником, а их обещания почти никогда не соответствуют делу", — написал он в соцсети X.Профессор считает, что американская внешняя политика представляет из себя "трагедию", и пока не имеет позитивных прогнозов на предстоящие выборы президента США.Ранее президент Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что Киев при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, а руками украинцев Запад воюет с Россией.

https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, сергей миронов