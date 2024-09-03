Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/nikolaev-1970118811.html
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
Мощный взрыв произошел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:30
2024-09-03T03:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
днепропетровская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Николаев, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 3.20 мск звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240903/chernigov-1970111747.html
https://ria.ru/20240424/vzryv-1942142208.html
украина
николаев (украина)
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николаев (украина), днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Николаев, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Вид на Чернигов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
00:42
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 3.20 мск звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
24 апреля, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)Днепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала