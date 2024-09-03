https://ria.ru/20240903/nikolaev-1970118811.html

В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

Мощный взрыв произошел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:30

2024-09-03T03:30

2024-09-03T03:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаев (украина)

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Николаев, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 3.20 мск звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240903/chernigov-1970111747.html

https://ria.ru/20240424/vzryv-1942142208.html

украина

николаев (украина)

днепропетровская область

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в мире, украина, николаев (украина), днепропетровская область, вооруженные силы рф