https://ria.ru/20240903/nikolaev-1970118811.html
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
Мощный взрыв произошел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:30
2024-09-03T03:30
2024-09-03T03:30
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Николаев, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 3.20 мск звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240903/chernigov-1970111747.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Николаеве прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв