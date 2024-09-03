https://ria.ru/20240903/netanjahu-1970148512.html

Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ

Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подорвал ход переговоров по прекращению огня в секторе Газа одним заявлением, сообщив на пресс-конференции, что израильские... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:56

2024-09-03T08:56

2024-09-03T08:56

в мире

израиль

египет

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подорвал ход переговоров по прекращению огня в секторе Газа одним заявлением, сообщив на пресс-конференции, что израильские войска не покинут Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел первую за два месяца пресс-конференцию, в ходе которой детально разъяснил необходимость военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, без которого, по его словам, невозможно добиться ни целей войны, ни возвращения заложников. "Этот парень сорвал все одной фразой", - сообщил источник телеканала. По данным источника, посредники по переговорам находились в контакте друг с другом и активно искали пути к продвижению после новостей об обнаружении тел шестерых израильских заложников палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаётся 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html

https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году