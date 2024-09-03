Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/netanjahu-1970148512.html
Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ
Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подорвал ход переговоров по прекращению огня в секторе Газа одним заявлением, сообщив на пресс-конференции, что израильские... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:56
2024-09-03T08:56
в мире
израиль
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148970/93/1489709309_0:123:1556:998_1920x0_80_0_0_0cd1b1a94fb5ef33590ba0f85b8d8a8e.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подорвал ход переговоров по прекращению огня в секторе Газа одним заявлением, сообщив на пресс-конференции, что израильские войска не покинут Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел первую за два месяца пресс-конференцию, в ходе которой детально разъяснил необходимость военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, без которого, по его словам, невозможно добиться ни целей войны, ни возвращения заложников. "Этот парень сорвал все одной фразой", - сообщил источник телеканала. По данным источника, посредники по переговорам находились в контакте друг с другом и активно искали пути к продвижению после новостей об обнаружении тел шестерых израильских заложников палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаётся 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html
https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148970/93/1489709309_0:0:1556:1167_1920x0_80_0_0_7fa5c3e1d9481b1ea02555985b3863ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху подорвал ход переговоров по Газе одним заявлением, пишут СМИ

CNN: Нетаньяху подорвал переговоры по Газе одним заявлением на пресс-конференции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подорвал ход переговоров по прекращению огня в секторе Газа одним заявлением, сообщив на пресс-конференции, что израильские войска не покинут Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел первую за два месяца пресс-конференцию, в ходе которой детально разъяснил необходимость военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, без которого, по его словам, невозможно добиться ни целей войны, ни возвращения заложников.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня
3 июня, 16:06
"Этот парень сорвал все одной фразой", - сообщил источник телеканала.
По данным источника, посредники по переговорам находились в контакте друг с другом и активно искали пути к продвижению после новостей об обнаружении тел шестерых израильских заложников палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.
Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаётся 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Вид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ
19 июля, 12:35
 
В миреИзраильЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала