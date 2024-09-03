https://ria.ru/20240903/nauka-1969994695.html

Российские психологи дали рекомендации по помощи в кризисных ситуациях

Российские психологи дали рекомендации по помощи в кризисных ситуациях - РИА Новости, 03.09.2024

Российские психологи дали рекомендации по помощи в кризисных ситуациях

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) подготовили новое учебное пособие по психологической помощи в кризисных ситуациях. Отдельный... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:00

2024-09-03T03:00

2024-09-03T03:00

наука

наука

университетская наука

общество

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новосибирск

новосибирский государственный педагогический университет

психолог

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) подготовили новое учебное пособие по психологической помощи в кризисных ситуациях. Отдельный раздел издания посвящен психологическому сопровождению людей с экстренными травматическими ситуациями, которые часто возникают у участников боевых действий. Издание предназначено для студентов специалитета и магистратуры, а также для практикующих психологов, рассказали в пресс-службе вуза.По словам автора, в пособии "Психологическая помощь в кризисной ситуации", структурированы и описаны разные кризисные ситуации, в которых в наши дни может оказаться человек. Раскрываются понятия "психологическая травма", "кризисная ситуация", "критическая жизненная ситуация", подобраны и описаны технологии для работы профессионала с кризисами для разных возрастов и даны конкретные рекомендации по оказанию помощи."В эпоху перманентных кризисов сопровождение людей, которые нуждаются в психологической помощи, приобрело особую актуальность. У специалистов, которые работают непосредственно с клиентами "на земле", еще во время пандемии появилась потребность в подобной книге", – рассказала декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.В университете отметили, что отдельный раздел издания посвящен психологическому сопровождению людей в экстренных травматических ситуациях – острым горем, или последующим посттравматическим стрессовым расстройством. Сейчас такие кризисные ситуации часто возникают у участников и ветеранов боевых действий.В дальнейшем в вузе планируют подготовить отдельную книгу на эту тему. В ее основу ляжет разработанный и проведенный в НГПУ курс занятий по специфике психологического сопровождения участников СВО и членов их семей, в том числе несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240812/nauka-1965167316.html

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наука, университетская наука, общество, здоровье - общество, новосибирск, новосибирский государственный педагогический университет, психолог