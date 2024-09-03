https://ria.ru/20240903/mvf-1970333076.html
Исполнительным директором от России в МВФ назначили Юдаеву
Исполнительным директором от России в МВФ назначили Юдаеву - РИА Новости, 03.09.2024
Исполнительным директором от России в МВФ назначили Юдаеву
Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин подтвердил РИА Новости предстоящее назначение на эту должность бывшего... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:51
2024-09-03T17:51
2024-09-03T17:51
экономика
россия
алексей можин
ксения юдаева
мвф
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин подтвердил РИА Новости предстоящее назначение на эту должность бывшего первого заместителя Банка России Ксении Юдаевой. "Могу подтвердить открыто", - сообщил он агентству. Можин добавил, что Юдаева приступит к работе в качестве нового исполнительного директора от России в МВФ с 1 ноября.
https://ria.ru/20240405/georgieva-1937940446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей можин, ксения юдаева, мвф
Экономика, Россия, Алексей Можин, Ксения Юдаева, МВФ
Исполнительным директором от России в МВФ назначили Юдаеву
Юдаева приступит к работе исполнительным директором от России в МВФ с 1 ноября