https://ria.ru/20240903/mvf-1970333076.html

Исполнительным директором от России в МВФ назначили Юдаеву

Исполнительным директором от России в МВФ назначили Юдаеву - РИА Новости, 03.09.2024

Исполнительным директором от России в МВФ назначили Юдаеву

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин подтвердил РИА Новости предстоящее назначение на эту должность бывшего... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:51

2024-09-03T17:51

2024-09-03T17:51

экономика

россия

алексей можин

ксения юдаева

мвф

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин подтвердил РИА Новости предстоящее назначение на эту должность бывшего первого заместителя Банка России Ксении Юдаевой. "Могу подтвердить открыто", - сообщил он агентству. Можин добавил, что Юдаева приступит к работе в качестве нового исполнительного директора от России в МВФ с 1 ноября.

https://ria.ru/20240405/georgieva-1937940446.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, алексей можин, ксения юдаева, мвф