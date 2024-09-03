https://ria.ru/20240903/msp-1970054488.html
Свыше 1,7 тысячи МСП Дальнего Востока перешли в более высокие категории
Свыше 1,7 тысячи МСП Дальнего Востока перешли в более высокие категории - РИА Новости, 03.09.2024
Свыше 1,7 тысячи МСП Дальнего Востока перешли в более высокие категории
С августа 2023 года по август 2024 года представители МСП Дальневосточного федерального округа (ДФО) совершили более 1,7 тысячи переходов из одной категории... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:00
2024-09-03T09:00
2024-09-03T09:00
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амурская область
хабаровский край
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С августа 2023 года по август 2024 года представители МСП Дальневосточного федерального округа (ДФО) совершили более 1,7 тысячи переходов из одной категории бизнеса в более высокую (всего по России — почти 38 тысяч), сообщил со ссылкой на данные платформы МСП.РФ в рамках Восточного экономического форума гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, по итогам 2023 года общее число переходов составляло около 1,3 тысячи (по всей стране 28,7 тысячи)."За прошедший с предыдущего ВЭФ год дальневосточные МСП совершили свыше 1,7 тысячи переходов в более высокую категорию бизнеса против 1,3 тысячи по итогам 2023 года. Наибольшее число переходов зафиксировано из категории микробизнеса в малый — свыше 1,6 тысячи, за весь прошлый год — 1,17 тысячи. Фактически каждый 20-й бизнес страны, выросший за год из микропредприятия в малое, зарегистрирован на Дальнем Востоке", - приводит слова Исаевича пресс-служба Корпорации МСП.Он добавил, что из малого в средний бизнес перешли 100 дальневосточных компании (за весь 2023 год — 80). Сразу в категорию среднего бизнеса шагнули 53 микропредприятия, тогда как в течение всего 2023 года это сделали 36 представителей бизнеса.По числу переходов из микробизнеса в малый лидируют Приморский и Хабаровский края, а также Республика Саха (Якутия) — 509, 239 и 184 перехода соответственно. При этом по приросту этого показателя впереди всех Чукотский автономный округ — увеличение почти в 2,5 раза, Республика Саха (Якутия) — 1,9 раза и Камчатский край — 1,7 раза.По показателям перехода малого бизнеса в средний впереди всех регионов ДФО Приморский край и Хабаровский край, Амурская область — 37, 19 и 18 переходов. По приросту числа таких переходов лидируют Республика Бурятия — рост в три раза, Амурская область — в 2,5 раза и Республика Саха (Якутия) — в два раза.Отмечается, что наибольшее число переходов сразу в средний бизнес зафиксировано среди микропредприятий Приморского края, Хабаровского края и Амурской области (15, 13 и 10 соответственно). По приросту численности переходов лидером стал Хабаровский край — увеличение почти в 4,5 раза, Забайкальский край и Магаданская область — в три раза, а также Амурская область — в два раза."Такие показатели, как число и динамика переходов предприятий из одной категории бизнеса в более высокую, являются одним из индикаторов "здоровья" МСП. Вместе с другими данными они позволяют видеть общую картину, постоянно держать руку на пульсе предпринимательского сектора и при необходимости принимать дополнительные меры для его поддержки и стимулирования развития", — подчеркнул Исаевич.Меры господдержки бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20240821/platforma_msprf-1967384519.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, корпорация мсп, россия, амурская область, хабаровский край, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Россия, Амурская область, Хабаровский край, Александр Исаевич
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С августа 2023 года по август 2024 года представители МСП Дальневосточного федерального округа (ДФО) совершили более 1,7 тысячи переходов из одной категории бизнеса в более высокую (всего по России — почти 38 тысяч), сообщил со ссылкой на данные платформы МСП.РФ в рамках Восточного экономического форума гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, по итогам 2023 года общее число переходов составляло около 1,3 тысячи (по всей стране 28,7 тысячи).
"За прошедший с предыдущего ВЭФ год дальневосточные МСП совершили свыше 1,7 тысячи переходов в более высокую категорию бизнеса против 1,3 тысячи по итогам 2023 года. Наибольшее число переходов зафиксировано из категории микробизнеса в малый — свыше 1,6 тысячи, за весь прошлый год — 1,17 тысячи. Фактически каждый 20-й бизнес страны, выросший за год из микропредприятия в малое, зарегистрирован на Дальнем Востоке", - приводит слова Исаевича пресс-служба Корпорации МСП
.
Он добавил, что из малого в средний бизнес перешли 100 дальневосточных компании (за весь 2023 год — 80). Сразу в категорию среднего бизнеса шагнули 53 микропредприятия, тогда как в течение всего 2023 года это сделали 36 представителей бизнеса.
По числу переходов из микробизнеса в малый лидируют Приморский и Хабаровский края, а также Республика Саха (Якутия) — 509, 239 и 184 перехода соответственно. При этом по приросту этого показателя впереди всех Чукотский автономный округ — увеличение почти в 2,5 раза, Республика Саха (Якутия) — 1,9 раза и Камчатский край — 1,7 раза.
По показателям перехода малого бизнеса в средний впереди всех регионов ДФО Приморский край и Хабаровский край, Амурская область — 37, 19 и 18 переходов. По приросту числа таких переходов лидируют Республика Бурятия — рост в три раза, Амурская область — в 2,5 раза и Республика Саха (Якутия) — в два раза.
Отмечается, что наибольшее число переходов сразу в средний бизнес зафиксировано среди микропредприятий Приморского края, Хабаровского края и Амурской области (15, 13 и 10 соответственно). По приросту численности переходов лидером стал Хабаровский край — увеличение почти в 4,5 раза, Забайкальский край и Магаданская область — в три раза, а также Амурская область — в два раза.
"Такие показатели, как число и динамика переходов предприятий из одной категории бизнеса в более высокую, являются одним из индикаторов "здоровья" МСП. Вместе с другими данными они позволяют видеть общую картину, постоянно держать руку на пульсе предпринимательского сектора и при необходимости принимать дополнительные меры для его поддержки и стимулирования развития", — подчеркнул Исаевич.
Меры господдержки бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.