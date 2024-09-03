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В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 03.09.2024
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16:57 03.09.2024 (обновлено: 17:19 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html
В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки
В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки
Таксист, обвиняемый в изнасиловании пассажирки в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале судом общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:57
2024-09-03T17:19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в изнасиловании пассажирки в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале судом общей юрисдикции столицы. "Суд Москвы избрал меру пресечения таксисту, обвиняемому в изнасиловании пассажирки. Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы Туйчиеву Хусанбаю Сотволдиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что он обвиняется по части 1 статьи 131, части 1 статьи 132 УК РФ (Изнасилование, Насильственные действия сексуального характера).
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки

Таксист, изнасиловавший пассажирку в Москве, заключен под стражу на 2 месяца

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТаксист, арестованный по обвинению в изнасиловании пассажирки в Москве
Таксист, арестованный по обвинению в изнасиловании пассажирки в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Таксист, арестованный по обвинению в изнасиловании пассажирки в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в изнасиловании пассажирки в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале судом общей юрисдикции столицы.
"Суд Москвы избрал меру пресечения таксисту, обвиняемому в изнасиловании пассажирки. Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы Туйчиеву Хусанбаю Сотволдиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что он обвиняется по части 1 статьи 131, части 1 статьи 132 УК РФ (Изнасилование, Насильственные действия сексуального характера).
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