Рейтинг@Mail.ru
В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/moskva-1970301158.html
В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники
В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:10
2024-09-03T16:10
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837186402_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f00652fe4bf88aa071517b2bef66a629.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что также подготовили контейнеры для хранения противогололедных материалов: покрасили и обновили надписи на фронтальной и торцевой частях ящиков. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.
https://ria.ru/20240719/biryukov-1960638005.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837186402_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_9a05467512e04c555fda28d13720ae39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что также подготовили контейнеры для хранения противогололедных материалов: покрасили и обновили надписи на фронтальной и торцевой частях ящиков. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.
Более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Бирюков: более 50% работ по ремонту энергоподстанций выполнили в Москве
19 июля, 10:11
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала