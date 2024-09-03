https://ria.ru/20240903/moskva-1970301158.html

В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники

В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники - РИА Новости, 03.09.2024

В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:10

2024-09-03T16:10

2024-09-03T16:10

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что также подготовили контейнеры для хранения противогололедных материалов: покрасили и обновили надписи на фронтальной и торцевой частях ящиков. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.

https://ria.ru/20240719/biryukov-1960638005.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков