https://ria.ru/20240903/moskva-1970301158.html
В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники
В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:10
2024-09-03T16:10
2024-09-03T16:10
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что также подготовили контейнеры для хранения противогололедных материалов: покрасили и обновили надписи на фронтальной и торцевой частях ящиков. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.
https://ria.ru/20240719/biryukov-1960638005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков