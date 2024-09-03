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Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве 7 сентября - РИА Новости, 03.09.2024
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15:26 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/moskva-1970284876.html
Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве 7 сентября
Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве 7 сентября - РИА Новости, 03.09.2024
Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве 7 сентября
Фестиваль "Театральный марш", который знаменует открытие нового театрального сезона в Москве, пройдет 7 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:26
2024-09-03T15:26
москва
тереза дурова
виктор рыжаков
денис азаров
театр на таганке
театр на бронной
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Фестиваль "Театральный марш", который знаменует открытие нового театрального сезона в Москве, пройдет 7 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, основателя фестиваля. "С 12.00 до 23.30 зрители смогут окунуться в мир театрального искусства, наслаждаясь спектаклями ведущих московских театров. На двух сценах выступят: Театр Терезы Дуровой, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр имени Пушкина, Центр драматургии и режиссуры, Современник, Театр на Бронной и выпускники Школы-студии МХАТ (курс Виктора Рыжакова). Театр на Таганке представит два спектакля: "Красную шапку" в постановке Виктории Печерниковой и в завершение программы музыкальный спектакль "Веселые ребята" под руководством Дениса Азарова", - говорится в сообщении. "Сегодня "Театральный марш" – одна из главных городских традиций. Кроме постоянных участников фестиваля, в этом году впервые представят свои спектакли Театр на Бронной, ЦДР, "Современник", а также выпускники Школы-студии МХАТ – дорогу молодым", - сказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города.
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москва, тереза дурова, виктор рыжаков, денис азаров, театр на таганке, театр на бронной
Москва, Тереза Дурова, Виктор Рыжаков, Денис Азаров, Театр на Таганке, Театр на Бронной
Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве 7 сентября

Фестиваль "Театральный марш" откроется 7 сентября в саду "Эрмитаж"

© РИА Новости / Ксения СидороваФонари сада "Эрмитаж"
Фонари сада Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Фонари сада "Эрмитаж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Фестиваль "Театральный марш", который знаменует открытие нового театрального сезона в Москве, пройдет 7 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, основателя фестиваля.
"С 12.00 до 23.30 зрители смогут окунуться в мир театрального искусства, наслаждаясь спектаклями ведущих московских театров. На двух сценах выступят: Театр Терезы Дуровой, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр имени Пушкина, Центр драматургии и режиссуры, Современник, Театр на Бронной и выпускники Школы-студии МХАТ (курс Виктора Рыжакова). Театр на Таганке представит два спектакля: "Красную шапку" в постановке Виктории Печерниковой и в завершение программы музыкальный спектакль "Веселые ребята" под руководством Дениса Азарова", - говорится в сообщении.
"Сегодня "Театральный марш" – одна из главных городских традиций. Кроме постоянных участников фестиваля, в этом году впервые представят свои спектакли Театр на Бронной, ЦДР, "Современник", а также выпускники Школы-студии МХАТ – дорогу молодым", - сказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города.
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МоскваТереза ДуроваВиктор РыжаковДенис АзаровТеатр на ТаганкеТеатр на Бронной
 
 
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