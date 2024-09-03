https://ria.ru/20240903/mosiychuk-1970337656.html

Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве

Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024

Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве

более 600 ранены в результате удара российских сил по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:04

2024-09-03T18:04

2024-09-03T18:08

специальная военная операция на украине

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игорь мосийчук

сергей лебедев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десятки украинских военных убиты, более 600 ранены в результате удара российских сил по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в своем Telegram-канале."Институт связи. Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены", — написал он.Экс-депутат считает, что вина в том числе лежит и на военном руководстве, которое допустило большое скопление личного состава ВСУ в одном месте.Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что после удара по военному институту связи в Полтаве завели уголовное дело о халатности военных.Сегодня утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве.Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.По его словам, под атаку попали именно эти специалисты украинской армии. Удар пришелся по построению, в котором участвовало больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", заявил Рогов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240903/ukraina-1970311173.html

https://ria.ru/20240903/poltava-1970212335.html

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в мире, полтава, украина, россия, владимир рогов, игорь мосийчук, сергей лебедев, вооруженные силы украины, верховная рада украины, рбк (медиагруппа)