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Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 03.09.2024 (обновлено: 18:08 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mosiychuk-1970337656.html
Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве
Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024
Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве
более 600 ранены в результате удара российских сил по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:04
2024-09-03T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
украина
россия
владимир рогов
игорь мосийчук
сергей лебедев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десятки украинских военных убиты, более 600 ранены в результате удара российских сил по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в своем Telegram-канале."Институт связи. Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены", — написал он.Экс-депутат считает, что вина в том числе лежит и на военном руководстве, которое допустило большое скопление личного состава ВСУ в одном месте.Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что после удара по военному институту связи в Полтаве завели уголовное дело о халатности военных.Сегодня утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве.Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.По его словам, под атаку попали именно эти специалисты украинской армии. Удар пришелся по построению, в котором участвовало больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", заявил Рогов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970311173.html
https://ria.ru/20240903/poltava-1970212335.html
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в мире, полтава, украина, россия, владимир рогов, игорь мосийчук, сергей лебедев, вооруженные силы украины, верховная рада украины, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Россия, Владимир Рогов, Игорь Мосийчук, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа)
Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли сотни человек в Полтаве

Мосийчук: ВСУ потеряли более 600 человек при ударе по Институту связи в Полтаве

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десятки украинских военных убиты, более 600 ранены в результате удара российских сил по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* в своем Telegram-канале.
"Институт связи. Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены", — написал он.
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных
Вчера, 16:49
Экс-депутат считает, что вина в том числе лежит и на военном руководстве, которое допустило большое скопление личного состава ВСУ в одном месте.
Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что после удара по военному институту связи в Полтаве завели уголовное дело о халатности военных.
Сегодня утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве.
Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.
По его словам, под атаку попали именно эти специалисты украинской армии. Удар пришелся по построению, в котором участвовало больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", заявил Рогов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Сотрудник ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваУкраинаРоссияВладимир РоговИгорь МосийчукСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРБК (медиагруппа)
 
 
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