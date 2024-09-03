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Россия и Монголия опираются на исторические корни и традиции, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2024
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16:20 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970303855.html
Россия и Монголия опираются на исторические корни и традиции, заявил Песков
Россия и Монголия опираются на исторические корни и традиции, заявил Песков - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия опираются на исторические корни и традиции, заявил Песков
Россия и Монголия в развитии сотрудничества опираются на глубокие исторические корни и славные традиции отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:20
2024-09-03T16:20
политика
россия
монголия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия в развитии сотрудничества опираются на глубокие исторические корни и славные традиции отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений, которые имеют очень глубокие исторические корни, прекрасные славные традиции, на которые мы и опираемся, глядя на наше будущее. И у нас нет задачи кому-то что-то показывать", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношении Запада к тому, как Монголия принимает президента РФ Владимира Путина. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста. Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
https://ria.ru/20240903/putin-1970295755.html
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политика, россия, монголия, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин
Политика, Россия, Монголия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин
Россия и Монголия опираются на исторические корни и традиции, заявил Песков

Песков: Россия и Монголия развивают отношения, опираясь на славные традиции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия в развитии сотрудничества опираются на глубокие исторические корни и славные традиции отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений, которые имеют очень глубокие исторические корни, прекрасные славные традиции, на которые мы и опираемся, глядя на наше будущее. И у нас нет задачи кому-то что-то показывать", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношении Запада к тому, как Монголия принимает президента РФ Владимира Путина.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл в понедельник вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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ПолитикаРоссияМонголияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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