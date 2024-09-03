https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970256090.html
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:08
2024-09-03T14:08
2024-09-03T14:36
экономика
монголия
россия
улан-батор
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864234798_0:474:2730:2010_1920x0_80_0_0_5b3d58797cdcf296aa87eda86636e249.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей Монголии, сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами примут участие в реализации проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей всей страны. Проект модернизации предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Монголию. Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. По словам президента РФ Владимира Путина, российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции станции, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность ТЭЦ. РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html
https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html
монголия
россия
улан-батор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864234798_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_987e9f11ec5954eb8f59a7e11286eba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, монголия, россия, улан-батор, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Монголия, Россия, Улан-Батор, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей Монголии, сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев.
"Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами примут участие в реализации проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей всей страны. Проект модернизации предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина
в Монголию.
Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. По словам президента РФ Владимира Путина, российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции станции, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность ТЭЦ.
РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей.