https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970256090.html

РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии

РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024

РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:08

2024-09-03T14:08

2024-09-03T14:36

экономика

монголия

россия

улан-батор

кирилл дмитриев

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864234798_0:474:2730:2010_1920x0_80_0_0_5b3d58797cdcf296aa87eda86636e249.jpg

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей Монголии, сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами примут участие в реализации проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей всей страны. Проект модернизации предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Монголию. Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. По словам президента РФ Владимира Путина, российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции станции, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность ТЭЦ. РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html

https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html

монголия

россия

улан-батор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, монголия, россия, улан-батор, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций