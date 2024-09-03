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РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
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14:08 03.09.2024 (обновлено: 14:36 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970256090.html
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:08
2024-09-03T14:36
экономика
монголия
россия
улан-батор
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей Монголии, сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами примут участие в реализации проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей всей страны. Проект модернизации предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Монголию. Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. По словам президента РФ Владимира Путина, российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции станции, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность ТЭЦ. РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html
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экономика, монголия, россия, улан-батор, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Монголия, Россия, Улан-Батор, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ в Монголии

РФПИ примет участие в реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

© РИА Новости / Игорь МанашировВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Игорь Манаширов
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей Монголии, сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев.
"Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами примут участие в реализации проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей всей страны. Проект модернизации предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Монголию.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. По словам президента РФ Владимира Путина, российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции станции, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующую мощность ТЭЦ.
РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей.
Флаги России и Монголии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Межгосударственные отношения России и Монголии
3 июля, 02:38
 
ЭкономикаМонголияРоссияУлан-БаторКирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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