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Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России - РИА Новости, 03.09.2024
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13:26 03.09.2024 (обновлено: 14:29 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России - РИА Новости, 03.09.2024
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России
Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:26
2024-09-03T14:29
монголия
россия
владимир путин
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
экономика
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Сегодня для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных. Ценим то внимание, которое уделяет правительство Монголии и вы лично их последовательному укреплению", - отметил Путин, обращаясь к монгольскому премьеру. При этом президент подчеркнул, что главная задача, стоящая перед двумя странами - диверсификация экономических связей. "У нас хорошие возможности для развития кооперации. Будем поддерживать и дальнейшее развитие межрегиональных контактов", - добавил президент РФ. Российский лидер заметил , что страны и сейчас поддерживают активные контакты, в том числе научные, спортивные, по линии внешнеполитических ведомств.
https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html
https://rsport.ria.ru/20240903/putin-1970220625.html
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монголия, россия, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, экономика
Монголия, Россия, Владимир Путин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Экономика
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России

Путин: перед Россией и Монголией стоит задача диверсификации отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Сегодня для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных. Ценим то внимание, которое уделяет правительство Монголии и вы лично их последовательному укреплению", - отметил Путин, обращаясь к монгольскому премьеру.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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При этом президент подчеркнул, что главная задача, стоящая перед двумя странами - диверсификация экономических связей.
"У нас хорошие возможности для развития кооперации. Будем поддерживать и дальнейшее развитие межрегиональных контактов", - добавил президент РФ.
Российский лидер заметил , что страны и сейчас поддерживают активные контакты, в том числе научные, спортивные, по линии внешнеполитических ведомств.
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МонголияРоссияВладимир ПутинЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэЭкономика
 
 
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