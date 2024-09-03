https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html

Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России

Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России - РИА Новости, 03.09.2024

Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России

Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:26

2024-09-03T13:26

2024-09-03T14:29

монголия

россия

владимир путин

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

экономика

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Сегодня для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных. Ценим то внимание, которое уделяет правительство Монголии и вы лично их последовательному укреплению", - отметил Путин, обращаясь к монгольскому премьеру. При этом президент подчеркнул, что главная задача, стоящая перед двумя странами - диверсификация экономических связей. "У нас хорошие возможности для развития кооперации. Будем поддерживать и дальнейшее развитие межрегиональных контактов", - добавил президент РФ. Российский лидер заметил , что страны и сейчас поддерживают активные контакты, в том числе научные, спортивные, по линии внешнеполитических ведомств.

https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html

https://rsport.ria.ru/20240903/putin-1970220625.html

монголия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

монголия, россия, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, экономика