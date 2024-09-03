https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970234766.html
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России - РИА Новости, 03.09.2024
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России
Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:26
2024-09-03T13:26
2024-09-03T14:29
монголия
россия
владимир путин
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
экономика
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Сегодня для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных. Ценим то внимание, которое уделяет правительство Монголии и вы лично их последовательному укреплению", - отметил Путин, обращаясь к монгольскому премьеру. При этом президент подчеркнул, что главная задача, стоящая перед двумя странами - диверсификация экономических связей. "У нас хорошие возможности для развития кооперации. Будем поддерживать и дальнейшее развитие межрегиональных контактов", - добавил президент РФ. Российский лидер заметил , что страны и сейчас поддерживают активные контакты, в том числе научные, спортивные, по линии внешнеполитических ведомств.
https://ria.ru/20240903/putin-1970224197.html
https://rsport.ria.ru/20240903/putin-1970220625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, экономика
Монголия, Россия, Владимир Путин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Экономика
Путин назвал отношения с Монголией приоритетными для России
Путин: перед Россией и Монголией стоит задача диверсификации отношений
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед двумя странами стоит задача их диверсифицировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Сегодня для России отношения с Монголией
выглядят одними из приоритетных. Ценим то внимание, которое уделяет правительство Монголии и вы лично их последовательному укреплению", - отметил Путин, обращаясь к монгольскому премьеру.
При этом президент подчеркнул, что главная задача, стоящая перед двумя странами - диверсификация экономических связей.
"У нас хорошие возможности для развития кооперации. Будем поддерживать и дальнейшее развитие межрегиональных контактов", - добавил президент РФ.
Российский лидер заметил , что страны и сейчас поддерживают активные контакты, в том числе научные, спортивные, по линии внешнеполитических ведомств.