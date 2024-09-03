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Россия и Монголия обсудили модернизацию УБЖД - РИА Новости, 03.09.2024
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13:00 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970222792.html
Россия и Монголия обсудили модернизацию УБЖД
Россия и Монголия обсудили модернизацию УБЖД - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия обсудили модернизацию УБЖД
Россия и Монголия на переговорах обсуждали увеличение пропускной способности Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) до 50 миллионов тонн в год, рассказал РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:00
2024-09-03T13:00
экономика
россия
монголия
роман старовойт
улан-баторская железная дорога
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия на переговорах обсуждали увеличение пропускной способности Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) до 50 миллионов тонн в год, рассказал РИА Новости участник российской делегации, министр транспорта РФ Роман Старовойт. "По железным дорогам обсуждалась Улан-Баторская железная дорога, модернизация ее, увеличение пропускной способности до 50 миллионов тонн на перспективу. Сегодня показатель - 34 миллиона тонн. И восточную, и западную новую железную дорогу обсуждали как вариант для расчета технико-экономического обоснования", - сказал Старовойт.
https://radiosputnik.ru/20240903/putin-1970217753.html
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экономика, россия, монголия, роман старовойт, улан-баторская железная дорога
Экономика, Россия, Монголия, Роман Старовойт, Улан-Баторская железная дорога
Россия и Монголия обсудили модернизацию УБЖД

Россия и Монголия обсудили увеличение пропускной способности УБЖД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия на переговорах обсуждали увеличение пропускной способности Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) до 50 миллионов тонн в год, рассказал РИА Новости участник российской делегации, министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"По железным дорогам обсуждалась Улан-Баторская железная дорога, модернизация ее, увеличение пропускной способности до 50 миллионов тонн на перспективу. Сегодня показатель - 34 миллиона тонн. И восточную, и западную новую железную дорогу обсуждали как вариант для расчета технико-экономического обоснования", - сказал Старовойт.
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ЭкономикаРоссияМонголияРоман СтаровойтУлан-Баторская железная дорога
 
 
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