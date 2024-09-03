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Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому - РИА Новости, 03.09.2024
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11:59 03.09.2024 (обновлено: 12:34 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970196135.html
Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому
Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому - РИА Новости, 03.09.2024
Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому
Президент России Владимир Путин поблагодарил Монголию за уважительное отношение к общему историческому наследию. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:59
2024-09-03T12:34
монголия
россия
в мире
владимир путин
берлин (город)
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Монголию за уважительное отношение к общему историческому наследию."Хотел бы выразить признательность монгольским друзьям за бережное отношение к захоронениям советских воинов и в целом за уважительное отношение к общему историческому наследию", - сказал Путин в ходе церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией."В России хорошо помнят и ценят вклад монгольского народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-монгольских переговоров."Убежден, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения", - сказал Путин.Президент привел пример, как в годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи "Монгольский арат" и танки, которые в составе бригады "Революционная Монголия", прошли боевой путь до Берлина.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/putin-1970198187.html
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монголия, россия, в мире, владимир путин, берлин (город)
Монголия, Россия, В мире, Владимир Путин, Берлин (город)
Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому

Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому наследию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Монголию за уважительное отношение к общему историческому наследию.
"Хотел бы выразить признательность монгольским друзьям за бережное отношение к захоронениям советских воинов и в целом за уважительное отношение к общему историческому наследию", - сказал Путин в ходе церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с Монголией в сфере мирного атома
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"В России хорошо помнят и ценят вклад монгольского народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-монгольских переговоров.
«
"Убежден, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения", - сказал Путин.
Президент привел пример, как в годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи "Монгольский арат" и танки, которые в составе бригады "Революционная Монголия", прошли боевой путь до Берлина.
Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
Президент РФ Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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