https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970196135.html

Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому

Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому - РИА Новости, 03.09.2024

Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому

Президент России Владимир Путин поблагодарил Монголию за уважительное отношение к общему историческому наследию. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:59

2024-09-03T11:59

2024-09-03T12:34

монголия

россия

в мире

владимир путин

берлин (город)

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Монголию за уважительное отношение к общему историческому наследию."Хотел бы выразить признательность монгольским друзьям за бережное отношение к захоронениям советских воинов и в целом за уважительное отношение к общему историческому наследию", - сказал Путин в ходе церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией."В России хорошо помнят и ценят вклад монгольского народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-монгольских переговоров."Убежден, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения", - сказал Путин.Президент привел пример, как в годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи "Монгольский арат" и танки, которые в составе бригады "Революционная Монголия", прошли боевой путь до Берлина.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.

https://ria.ru/20240903/putin-1970198187.html

https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, россия, в мире, владимир путин, берлин (город)