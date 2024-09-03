Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему прошлому
Путин поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому наследию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Монголию за уважительное отношение к общему историческому наследию.
"Хотел бы выразить признательность монгольским друзьям за бережное отношение к захоронениям советских воинов и в целом за уважительное отношение к общему историческому наследию", - сказал Путин в ходе церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.
"В России хорошо помнят и ценят вклад монгольского народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом", - сказал Путин в рамках заявления по итогам российско-монгольских переговоров.
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"Убежден, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения", - сказал Путин.
Президент привел пример, как в годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи "Монгольский арат" и танки, которые в составе бригады "Революционная Монголия", прошли боевой путь до Берлина.
Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.