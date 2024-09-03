https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970195183.html

Президент Монголии заявил о важности сотрудничества в вопросах энергетики

Президент Монголии заявил о важности сотрудничества в вопросах энергетики - РИА Новости, 03.09.2024

Президент Монголии заявил о важности сотрудничества в вопросах энергетики

Визит российского президента Владимира Путина в Монголию имеет важное значение для развития сотрудничества двух стран, особенно в вопросах энергетики, заявил... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:56

2024-09-03T11:56

2024-09-03T12:29

монголия

в мире

цены на нефть

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Визит российского президента Владимира Путина в Монголию имеет важное значение для развития сотрудничества двух стран, особенно в вопросах энергетики, заявил президент республики Ухнагийн Хурэлсух."Ваш нынешний визит в Монголию, уважаемый Владимир Владимирович, имеет важное значение для обогащения дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами конкретным экономическим содержанием, особенно для дальнейшего развития сотрудничества в области топлива, энергетики, транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения, а также гуманитарной сфере", - сказал он по итогам переговоров во вторник.По словам монгольского президента, традиционно дружественные отношения и сотрудничество между народами укрепились со временем, наполнились новым содержанием и сейчас достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.Ранее во вторник министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов.Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194469.html

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монголия, в мире, цены на нефть, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух