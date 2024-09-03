https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194573.html

Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме

Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме - РИА Новости, 03.09.2024

Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме

Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:53

2024-09-03T11:53

2024-09-03T12:09

россия

монголия

в мире

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.С российской стороны свою подпись под документом поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголи

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970193724.html

россия

монголия

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россия, монголия, в мире, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)