https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194573.html
Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме
Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме
Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:53
2024-09-03T11:53
2024-09-03T12:09
россия
монголия
в мире
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.С российской стороны свою подпись под документом поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголи
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россия, монголия, в мире, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Монголия, В мире, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)