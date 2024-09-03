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Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме - РИА Новости, 03.09.2024
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11:53 03.09.2024 (обновлено: 12:09 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194573.html
Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме
Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме
Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:53
2024-09-03T12:09
россия
монголия
в мире
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.С российской стороны свою подпись под документом поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголи
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970193724.html
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россия, монголия, в мире, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Монголия, В мире, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Россия и Монголия подписали соглашение о противодействии чуме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.
С российской стороны свою подпись под документом поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголи
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала
Вчера, 11:50
 
РоссияМонголияВ миреВладимир ПутинУхнаагийн ХурэлсухАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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