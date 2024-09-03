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Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе - РИА Новости, 03.09.2024
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11:53 03.09.2024 (обновлено: 14:32 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194469.html
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе
Россия и Монголия по итогам переговоров своих лидеров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали межправительственное соглашение об обеспечении Монголии... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:53
2024-09-03T14:32
монголия
россия
в мире
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
сергей цивилев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров своих лидеров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали межправительственное соглашение об обеспечении Монголии авиационным топливом.С российской стороны соглашение подписал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20240903/tets-1970193255.html
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монголия, россия, в мире, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, сергей цивилев
Монголия, Россия, В мире, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Сергей Цивилев
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе

Москва и Улан-Батор подписали соглашение об обеспечении Монголии авиатопливом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров своих лидеров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали межправительственное соглашение об обеспечении Монголии авиационным топливом.
С российской стороны соглашение подписал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Вчера, 11:49
 
МонголияРоссияВ миреВладимир ПутинУхнаагийн ХурэлсухСергей Цивилев
 
 
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