https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194469.html
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе
Россия и Монголия по итогам переговоров своих лидеров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали межправительственное соглашение об обеспечении Монголии... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:53
2024-09-03T11:53
2024-09-03T14:32
монголия
россия
в мире
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
сергей цивилев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров своих лидеров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали межправительственное соглашение об обеспечении Монголии авиационным топливом.С российской стороны соглашение подписал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20240903/tets-1970193255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, в мире, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, сергей цивилев
Монголия, Россия, В мире, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Сергей Цивилев
Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе
Москва и Улан-Батор подписали соглашение об обеспечении Монголии авиатопливом