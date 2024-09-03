https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970194469.html

Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе

Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе - РИА Новости, 03.09.2024

Россия и Монголия подписали соглашение об авиационном топливе

Россия и Монголия по итогам переговоров своих лидеров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали межправительственное соглашение об обеспечении Монголии... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:53

2024-09-03T11:53

2024-09-03T14:32

монголия

россия

в мире

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

сергей цивилев

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров своих лидеров Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали межправительственное соглашение об обеспечении Монголии авиационным топливом.С российской стороны соглашение подписал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20240903/tets-1970193255.html

монголия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монголия, россия, в мире, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, сергей цивилев