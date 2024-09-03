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Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала - РИА Новости, 03.09.2024
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11:50 03.09.2024 (обновлено: 14:27 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970193724.html
Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала
Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала
Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения озера... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:50
2024-09-03T14:27
россия
монголия
байкал
в мире
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
ухнаагийн хурэлсух
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал.С российской стороны свою подпись под документом поставил глава Минприроды Александр Козлов.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970195183.html
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россия, монголия, байкал, в мире, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), ухнаагийн хурэлсух, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Монголия, Байкал, В мире, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Ухнаагийн Хурэлсух, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала

Россия и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве по сохранению Байкала

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе. 3 сентября 2024
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал.
С российской стороны свою подпись под документом поставил глава Минприроды Александр Козлов.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Президент Монголии заявил о важности сотрудничества в вопросах энергетики
Вчера, 11:56
 
РоссияМонголияБайкалВ миреВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Ухнаагийн ХурэлсухМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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