https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970193724.html

Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала

Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала - РИА Новости, 03.09.2024

Россия и Монголия подписали меморандум по сохранению Байкала

Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения озера... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:50

2024-09-03T11:50

2024-09-03T14:27

россия

монголия

байкал

в мире

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

ухнаагийн хурэлсух

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал.С российской стороны свою подпись под документом поставил глава Минприроды Александр Козлов.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970195183.html

россия

монголия

байкал

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россия, монголия, байкал, в мире, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), ухнаагийн хурэлсух, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)