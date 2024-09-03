https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970174507.html

Путин пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы

Путин пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы - РИА Новости, 03.09.2024

Путин пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы

Президент России Владимир Путин пригласил монгольского коллегу Ухнагийн Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:32

2024-09-03T10:32

2024-09-03T12:53

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владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил монгольского коллегу Ухнагийн Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве. "Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы", - сказал российский президент в начале переговоров делегаций в расширенном составе. "В нашей стране помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году", - отметил российский лидер.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html

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в мире, москва, россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух