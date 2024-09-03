https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html

Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС

Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024

Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:13

2024-09-03T10:13

2024-09-03T10:13

казань

монголия

улан-батор

ухнаагийн хурэлсух

владимир путин

брикс

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. На встрече в Улан-Баторе президент РФ Владимир Путин пригласил монгольского лидера принять участие в саммите в формате БРИКС+, который пройдет в Казани в октябре этого года. "Спасибо, я принимаю ваше приглашение", - сказал Хурэлсух в ответ.

https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html

казань

монголия

улан-батор

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2024

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казань, монголия, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин, брикс