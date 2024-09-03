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Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
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10:13 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:13
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. На встрече в Улан-Баторе президент РФ Владимир Путин пригласил монгольского лидера принять участие в саммите в формате БРИКС+, который пройдет в Казани в октябре этого года. "Спасибо, я принимаю ваше приглашение", - сказал Хурэлсух в ответ.
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казань, монголия, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин, брикс
Казань, Монголия, Улан-Батор, Ухнаагийн Хурэлсух, Владимир Путин, БРИКС
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС

Президент Монголии Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа) на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа) на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа) на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани.
На встрече в Улан-Баторе президент РФ Владимир Путин пригласил монгольского лидера принять участие в саммите в формате БРИКС+, который пройдет в Казани в октябре этого года.
"Спасибо, я принимаю ваше приглашение", - сказал Хурэлсух в ответ.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
24 августа, 13:29
 
КазаньМонголияУлан-БаторУхнаагийн ХурэлсухВладимир ПутинБРИКС
 
 
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