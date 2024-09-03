https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:13
2024-09-03T10:13
2024-09-03T10:13
казань
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. На встрече в Улан-Баторе президент РФ Владимир Путин пригласил монгольского лидера принять участие в саммите в формате БРИКС+, который пройдет в Казани в октябре этого года. "Спасибо, я принимаю ваше приглашение", - сказал Хурэлсух в ответ.
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казань, монголия, улан-батор, ухнаагийн хурэлсух, владимир путин, брикс
Казань, Монголия, Улан-Батор, Ухнаагийн Хурэлсух, Владимир Путин, БРИКС
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС
Президент Монголии Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани